La triatleta Claire Michel fue hospitalizada tras nadar en el río Sena en los JJ. OO.

El Comité Olímpico Belga (COIB) y la federación de triatlón del país europeo han anunciado que su equipo mixto no participará este lunes en esta prueba tras caer enferma la triatleta Claire Michel después de participar en la prueba femenina el pasado 31 de julio.

“Claire Michel, miembro del relevo, lamentablemente está enferma y debe retirarse de la competición”, indicaron estos organismos este domingo en un comunicado, en el que precisan que la decisión se tomó tras consultar a los deportistas y a su entorno.

“El COIB y el Triatlón Belga esperan que se aprendan lecciones para las próximas competiciones de triatlón en los Juegos Olímpicos. Pensamos en la garantía de los días de entrenamiento, los días de competición y el formato de las competiciones, que deben aclararse con antelación y garantizar que no haya incertidumbre para los deportistas, el entorno y los aficionados”, añadieron.

Michel fue trigésima octava en la prueba femenina y, según la versión de medios belgas, cayó enferma tras ser infectada con la bacteria e.coli después de nadar en el río Sena, cuyas condiciones han sido un constante motivo de controversia, provocando incluso el aplazamiento de la prueba masculina por un día y la suspensión de entrenamientos, como ocurrió este mismo domingo.

La triatleta iba a competir en el relevo junto a Marten van Riel, Jolien Verveylen y Jelle Geens.

En el equipo suizo también ha tenido que ser reemplazado Adrien Brifford, que no podrá participar por una infección gastrointestinal, no obstante, el responsable médico de la delegación, Hasnpeter Betschart, indicó que no se podía relacionar su circunstancia con la calidad del agua del Sena.