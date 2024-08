Marcelo Gallardo vuelve a Argentina: fue presentando como nuevo técnico de River Plate

El entrenador argentino Marcelo Gallardo regresa a River Plate después de una “renovación de energías” y “recuperar espacios personales”, según afirmó este lunes 5 de agosto durante su presentación como nuevo técnico ‘millonario’ después de la etapa que protagonizó entre 2014 y 2022.

“Haber estado durante un año de mi vida donde hice un reacondicionamiento personal, la renovación de energías y recuperar espacios personales de mi vida me hizo reflexionar sobre un montón de cosas”, dijo ‘el Muñeco’ durante el acto de presentación en el Estadio Monumental.

Gallardo compareció junto al presidente del club, Jorge Brito, sobre un estrado en el que había varios paneles con su imagen y la leyenda “Esta historia continúa”, junto a los trofeos alcanzados en su exitosa primera etapa al frente del conjunto franjirrojo.

El nuevo técnico ´millonario’ expresó que este regreso, después de poco más de 20 meses fuera de la entidad le genera “muchísima emoción” y representa un gran “desafío” y “compromiso”.

“La emoción tiene que ver con un montón de sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui y volver a entrar al club, recorrer los pasillos, recorrer el mundo River claramente me hacen sentir muy en casa y eso es una emoción interna que me reconforta, me da felicidad”, aseveró.

Gallardo, ganador de catorce títulos en ocho años y medio frente al banquillo franjirrojo (2014-2022), se hará cargo del equipo esta semana y debutará el próximo sábado 10 de agosto, cuando River Plate reciba a Huracán en el Estadio Mas Monumental por la décima jornada del torneo Liga Profesional de Fútbol.

El exfutbolista del AS Mónaco y PSG, entre otros, regresa al club tras un breve período -ocho meses- al frente del Al-Ittihad saudí, con el que no obtuvo buenos resultados y del que fue despedido a comienzos de julio.

El regreso del natural de Merlo, provincia de Buenos Aires, al club de Núñez ha generado inmensa expectativa entre su afición, que espera que el ‘Muñeco’ pueda repetir el éxito de su etapa anterior, comenzando por la Copa Libertadores de este año, cuya final se disputa este año en Buenos Aires.