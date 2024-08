Emergencia por fuertes lluvias en Córdoba: estos fueron los municipios más afectados

Montería

Moñitos y San Bernardo del Viento fueron los municipios más afectados de Córdoba tras las fuertes lluvias registradas en horas de la mañana de este 6 de agosto. De acuerdo con las comunidades, estas zonas costeras enfrentaron más de 3 horas de intensas precipitaciones.

En el caso de Moñitos, la mayor afectación se habría presentado en la E.S.E Camu de Moñitos, donde las inundaciones hicieron que el servicio de urgencias se suspendiera por un determinado tiempo.

Tras lo ocurrido, La W consultó con la gerente del centro asistencial, Patricia Rocha, quien manifestó que “la sede de urgencias del Camu queda a escasos metros de la playa, hay muchas corrientes subterráneas y el Camu quedó más bajo que la calle, entonces, hubo un aguacero de 4 horas aproximadamente, y todas las calles se rebosaron. Se inundaron casas, todo... y el Camu no fue la excepción”.

“A las sedes de urgencias y consulta externa se metió el agua. Consulta externa es una sede arrendada que fue fácil evacuarla, pero la urgencia no porque está muy bajita, todavía estamos sacando agua. Todos sabemos que el Camu de Moñitos desde hace rato necesita una nueva sede y no ha sido por falta de gestión de esta vigencia, siempre se ha solicitado a nivel nacional, pero hay tanta tramitomanía que no hemos podido construir nuestra nueva sede”, agregó.

Inundaciones en el Camu de Moñitos, Córdoba. Foto: captura de video. Ampliar

Sin embargo, señaló que “definitivamente estamos colapsados, aún así habilitamos dos áreas y estamos atendiendo los pacientes en urgencia. Nos han llegado varios heridos por accidentes con machete, otros en moto y así, gracias a Dios han sido atendidos”.

Así fueron las inundaciones en San Bernardo del Viento:

De acuerdo con habitantes del corregimiento Paso Nuevo, en San Bernardo del Viento, las fuertes lluvias originaron el desbordamiento del caño Fajardo, lo cual generó inundaciones en sectores como Puente Fajardo, Barrio La Casimba y otros.

“El desbordamiento de las aguas ha causado daños significativos en la región, con pérdidas de cultivos y animales reportadas por los residentes. Los cultivos de maíz, plátano y yuca han sido arrasados por las aguas, mientras que varios animales domésticos, incluyendo gallinas y cerdos, han muerto debido a la inundación”, informó un habitante del municipio.

Las autoridades adelantan las respectivas labores de censo para determinar el número de familias afectadas.

Cabe recordar que, el departamento se mantiene en alerta, teniendo en cuenta los pronósticos de del Ideam, en los que se advierte de una intensa temporada de lluvias a partir de este mes.