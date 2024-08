Estar solo puede ser más riesgoso para la salud que fumar 15 cigarrillos diarios: experta

Carolina Alonso, escritora Coach, autora del libro ‘Sal del laberinto de soledad’, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio, y habló de la soledad y los momentos que influyen en este sentir.

De este modo, advirtió que hay dos tipos de “hay una soledad que es la soledad circunstancial, que es cuando pues no hay nadie alrededor tuyo, pero también está la otra, que es una soledad más emocional, en la que no es estoy sola, sino que me siento sola”, y agregó: “yo puedo estar con mi familia, puedo estar rodeada de mis compañeros de trabajo, de mis amigos y aún así, sentirme profundamente sola”.

Asimismo, subrayó que hay personas que sienten placer al estar solas, al tener un espacio de soledad, pero es muy diferente querer estas “pausas” sociales que llegar a sentirse solo.

Incluso, afirmó que hay momentos de tanta soledad que puede convertirse en enfermedades, ya sea “un cáncer, estreñimiento o un problema pancreático”.

Y añadió que: “Estar solo, sin alguien que de verdad te apoye y te acompañe, puede ser un riesgo más alto para la salud que fumarte 15 cigarrillos diarios, tener problemas de alcoholismo o incluso, tener problemas de diabetes o este tipo de cosas”.

