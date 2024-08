“Es una competencia demasiado difícil”: Lorena Arenas sobre marcha mixta en París 2024

Este 7 de agosto, las dos parejas de atletas colombianos finalizaron su participación en sus primeros Juegos Olímpicos en la disciplina de marcha mixta en París 2024.

Lorena Arenas y Mateo Romero se acercaron al Top 10 tras ocupar el puesto 12 con un tiempo de 2 horas 57 minutos y 54 segundos, mientras que Laura Chalarca y Cesar Herrera quedaron en la posición 19 al lograr 3 horas 03 minutos y 56 segundos.

Lorena Arenas habló en La W y mencionó que “es una competencia demasiado difícil en la cual presenté vomito durante el desarrollo”.

“Me tocó llamar al médico porque me tocó vomitar, no era capaz de manejarlo con la respiración, esta vez no fue posible manejarlo”, añadió.

Sin embargo, destacó: “me siento feliz con lo que hemos logrado, es algo histórico para la marcha colombiana”.

Escuche la entrevista completa a continuación: