Quería ese podio y no se pudo, pero no dejaré de soñar: Natalia Linares por salto largo

Quería ese podio y no se pudo, pero no dejaré de soñar: Natlia Linares por salto largo

Este 6 de agosto de 2024 continuóla participación de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una de las que hizo aparición fue Natalia Linares, quien se despidió de las justas olímpicas en salto largo.

Linares registró una marca de 6.40 en sus tres saltos de clasificación, lo que la dejó en la casilla 22 sin posibilidad de meterse a la fase final.

A sus 21 años, la colombiana se despide de los juegos, en donde participó por primera vez

Linares habló en La W sobre lo sucedido. “Mucho dolor, mucho llanto. Sensaciones de seguir mejorando, hay mucho por mejorar”.

“Los atletas somos muy duros con nosotros mismos, quería esa final, quería ese podio, no se pudo, pero no dejaré de soñar”, contó.

Concluyó diciendo que “cuando acabé, mi entrenador me dio la palmada en la espalda y me dijo ‘acá no se acaba’”.

Escuche la entrevista completa a continuación: