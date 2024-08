Comenzó el retorno de venezolanos que llegaron a su país para votar en las presidenciales

Cúcuta

Hasta Cúcuta y Villa del Rosario están llegando cientos de venezolanos que habían regresado a su país para participar de las elecciones del pasado 28 de julio. Tras los cierres de los vuelos comerciales, están llegando a Norte de Santander y desde el aeropuerto Internacional Camilo Daza hacen las conexiones para su destino.

Hablamos con uno de ellos, quien desde hace seis años vive al sur del continente. “Voy a Santiago de Chile. Me voy porque sigue la persecución para aquellos que piensan distinto y querer un cambio para nuestro país”.

Resaltó que son millones los venezolanos que votaron el 28 de julio en busca de ese cambio.

Contó que parte de su familia queda en Venezuela, algunos otros ya salieron de su país. “Yo como llevo seis años de estar radicado en Chile, me regreso. Como suspendieron los vuelos, me toca regresarme por acá (por Norte de Santander). Me han contado que en Maiquetía está la cosa difícil porque le están quitando los pasaportes a la gente, a algunos los están capturando por no ser simpatizante del gobierno, por eso preferí salir por tierra”.

Finalizó además que se iba con tristeza al ver que la represión en su país cada vez está más fuerte.