Expresidente Puigdemont está en Bélgica y aseguró que no tuvo “voluntad” de entregarse

El expresidente catalán Carles Puigdemont, ha asegurado este viernes 9 de agosto que ya se encuentra de regreso a Waterloo (Bélgica), tras su fugaz irrupción en un acto en Barcelona y su posterior huida, y ha afirmado que “nunca he tenido voluntad de entregarme”.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, Puigdemont ha expresado sus primeras palabras desde que se esfumó después del acto organizado en su honor ayer jueves 8 de agosto cerca del Parlamento regional -justo antes de la sesión de investidura del socialista Salvador Illa-,tras el cual huyó y la policía catalana le perdió la pista.

Avui sóc a Waterloo després d'uns dies extremadament difícils. Cal analitzar la situació política i posar en perspectiva la raó profunda de l'operació que va fer possible el que va ocórrer ahir. I ho faré. Però són milers de quilòmetres en molt pocs dies i moltes jornades d'una… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 9, 2024

“Hoy estoy en Waterloo después de unos días extremadamente difíciles. Hay que analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo que ocurrió ayer”, explica Puigdemont en su mensaje, en el que denuncia una “caza de brujas” contra personas de su entorno por parte de “responsables políticos y policiales que saben que no han estado nada a la altura del momento”.

“Ya dije que nunca he tenido la voluntad de entregarme voluntariamente ni de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas y que, encima, no se esté aplicando la ley de Amnistía”, continúa su extenso mensaje.

Huido hace siete años de España tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, Puigdemont reapareció en público el jueves en Barcelona -donde estaba al menos desde el martes, según su entorno-, dio un mitin de apenas cuatro minutos y desapareció sin que la policía lograra dar con él, en una operación duramente criticada por la oposición española, que señala a la policía catalana y al Ministerio del Interior español como responsables.