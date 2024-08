Lo tenía en mis manos, pero no se dio: Yenny Álvarez por derrota en halterofilia de JJ. OO

El pasado 8 de agosto Yenny Álvarez hizo su aparición en los Juegos Olímpicos de París 2024 en halterofilia, pero no pudo quedarse en el podio: quedó última en la tabla y se despidió de la competencia.

Álvarez habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a lo sucedido en la competencia.

“Me preparé durante este tiempo para esto”, contó.

Explicando, sobre su derrota, que “hay cosas en la vida que no entendemos por qué pasan, desde perder un ser querido, hasta blanquearse en unas olimpiadas”.

“Lo tenía en mis manos, pero lastimosamente no se me dio. Solo me queda darle gracias a Dios”, añadió.

Se debe recordar que en la final, y en la primera modalidad que fue el arranque, Álvarez levantó 101 kg en su primer intento. Luego, para su segundo intento, la colombiana levantó 103 kg.

Posteriormente, se le dio paso a la modalidad de envión. Allí, la colombiana levantó, en su primer intento, un peso de 130 kg, pero los jueces no lo valieron por infracción.

En el segundo y tercer intento, con 132 kg, Álvarez no pudo levantar el peso y quedó en la última posición con el único peso que levantó en el arranque (105 kg).

Escuche la entrevista completa a continuación: