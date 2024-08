MinJusticia no ha sido notificada de suspensión de órdenes de captura del Clan del Golfo

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló en medio de la conmemoración Nacional de la Batalla de Boyacá el pasado 7 de agosto acerca de las solicitudes de extradición de grupos paramilitares.

“La extradición es un compromiso de colaboración internacional y, desde ese punto de vista, no habría razones para ejercer restricciones a un proceso de colaboración”, aseguró la ministra Buitrago.

También explicó que, por ahora, no ha sido notificada de la suspensión de órdenes de capturas contra los cabecillas del Clan del Golfo.

“Yo no he oído al abogado del Clan del Golfo, pero si alguien convoca al diálogo, es para que las partes se oigan. Si ya vienen con posiciones preestablecidas de negarse a concurrir el diálogo pues no tendría ningún sentido, pero yo espero que se reúna la mesa para saber qué es lo que quieren”, agregó la ministra.

También señaló que el Gobierno Nacional ha marcado varias pautas: “No se va a permitir que ciertos grupos sigan atacando a los propios firmantes o desmovilizados, (debe haber) una protección a la población en las regiones y compromisos ineludibles”.