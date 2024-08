Tenemos que garantizar los derechos de las personas con discapacidad: Andrew Parsons

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la participación de Colombia y las expectativas que hay para las competiciones de los atletas en París.

Según comentó, “el cambio ya está pasando, por ejemplo, hoy el 100% de los buses en la capital francesa son accesibles, todo el transporte terrestre es accesible, eso no pasaba antes de los Juegos. Hay cambios en la mentalidad y actitud en las escuelas y en el mercado de trabajo para que las personas con discapacidad sean incluidas”.

Añadiendo que “se está trabajando mucho para lograr que sea una ciudad y un país más inclusivo después de los Juegos, pero los Juegos Paralímpicos no son un punto final, son miles de años de una actitud que no era de inclusión, en 7 años no se puede concertar todo, pero los avances son increíbles en este país.”

Por otra parte, destacó que para los Juegos en Brasil se presentaron varios avances, “por ejemplo el sistema de transporte, el metro y principalmente un cambio de actitud.”

Por último, destacó que “tenemos que garantizar los derechos de las personas con discapacidad, los tres pilares fundamentales son: cambio de leyes, cambio de actitud y cambio de infraestructura”.

Escuche la entrevista completa a continuación: