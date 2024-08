Los atletas me han acompañado en mi proceso: la historia del entrenador Luis Arrieta

El levantamiento de pesas le dio recientemente dos medallas a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Yeison López y Mari Leivis Sánchez fueron los protagonistas.

Sin embargo, detrás de cada atleta también hay un entrenador, el caso de Luis Arrieta.

Arrieta, que es entrenador en levantamiento de pesas habló en W Fin De Semana y mencionó: “cuando hablan de la experiencia me hacen olvidar que tengo más de 20 años en este cuento. Tengo 41 años actualmente y desde los 17 soy entrenador. Desde los 17 años fui un entrenador en la Liga de Levantamiento de Pesas del Atlántico, en donde aportaba muchos atletas a la selección Colombia y por esa razóni ngresé a la selección Colombia desde abajo, desde los sub 15, sub 17, como asistente de los mayores en la juvenil y todos estos atletas pues me acompañaron en ese proceso.

Por otro lado, destacó: “siempre va a haber la crítica siempre en este deporte que que a veces lo llamo muy desagradecido con con los colombianos que comentan y hacen comentarios dañinos. Nosotros obviamente lo entendemos como profesionales que somos”.

