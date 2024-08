“Reducción en presupuesto del deporte haría que vayamos en decadencia”: Jackeline Rentería

Jackeline Rentería, reconocida deportista colombiana que ganó medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 no solo se dio a conocer por su gran desempeño en la lucha, sino también por ser una de las mentoras de Tatiana Rentería, la ahora medallista olímpica en París 2024.

La misma Jackeline Rentería habló en W Fin De Semana sobre la medalla de Tatiana Rentería y, además, envió un mensaje al sector dirigencial del deporte colombiano.

“Creo que más allá de lo que nos une en este deporte tan bonito que es el amor por el mismo, ha sido tener el mismo apellido. No tenemos una afinidad como tal de sangre, pero sí nos une el deporte. Estoy muy contenta de que llevemos el mismo apellido y dque hayamos podido haber hecho clic”, dijo en su primera intervención.

Así mismo, resaltó que Tatiana “es una niña con una capacidad mental muy fuerte. Los atletas que hemos tenido la posibilidad de estar en Juegos Olímpicos sabemos que la clave fundamental es poder creer en sí mismos, en soñar, en trabajar con esa meta consciente de que sí se puede; Tatiana nos muestra eso desde el 2018 que compartimos una Selección Colombia, me demostraba que es una niña que piensa en grande”.

En esa línea, comentó que Rentería “es un atleta en la cual se puede trabajar, que cree en su talento, que disfruta ser atleta en el alto rendimiento. A veces se nos olvida disfrutar, a veces es tanta la presión y los compromisos que nos sumergen en el tener que hacerlo perfecto y se nos olvida disfrutar; Tatiana se disfruta todo lo que hace”.

Por otro lado, habló sobre ese reto que hay entre ambas en donde Tatiana Rentería le comentó que la iba a superar con sus dos bronces. “Que ella se propusiera superar esas dos medallas de bronce yo hoy estoy segura que las va a superar con creces. Y eso que solamente hablando de Juegos Olímpicos, porque si nos vamos a los eventos mundiales, Tatiana me superó hace muchísimo rato”, dijo.

Destacando, al tiempo, que cree que Tatiana Rentería “puede estar en el primer lugar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028″.

Por otro lado, Jackeline Rentería analizó el panorama del deporte colombiano sobre el panorama de que para 2025 haya posiblemente una reducción presupuestal para el sector.

“Sí, hace falta apoyo. Creo que hace hace falta una mirada hacia hacia lo que es el deporte (...) El tema de que hoy el Ministerio del Deporte tenga una reducción en el presupuesto, y que posiblemente sea aún más el próximo año, hace que nosotros podamos entrar en decadencia . Hoy nos hicieron falta medallas, hoy nos dolió que no llegáramos a un primer puesto, nos dolieron las lágrimas de muchos atletas que se sintieron limitados porque, quizás, no tuvieron el apoyo y porque, quizás, no se dieron las cosas en el último momento”, explicó.

Añadiendo, a su vez, que “para nosotros el cambio de ministra durante los últimos meses, en últimos últimos 2 años, nos generó un retroceso enorme y, quizás, esa sea la consecuencia de por qué hoy no vamos a tener mejores resultados en Juegos Olímpicos”.

Finalmente, comentó: “el deporte, a veces, es el único medio de transformación social que tienen los atletas que tienen los jóvenes hoy en día, no permitan que eso se acabe”.

Escuche la entrevista completa a continuación: