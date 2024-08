Exgobernador de Santander no se allanó a lo cargos que le imputó la Fiscalía. Foto: W Radio

Bucaramanga

Hace pocos minutos terminó la audiencia de imputación de cargos en contra del exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por el polémico plan de medios del año 2021 que operó el Canal TRO y que de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación habría tenido falta de planeación y algunas anomalías en el convenio entre la Gobernación y el medio de televisión.

De acuerdo al informe presentado por el fiscal 11 Julio Ospina, delegado ante la Corte Suprema de Justicia,”no se realizó un estudio mínimo y aceptable sobre la necesidad y la forma adecuada desde el punto de vista normativo de estructurar los aspectos esenciales del futuro convenio”. Además, dijo que se le descargó al Canal TRO estudios previos que debía hacer la Gobernación de Santander.

Además, enfatiza el fiscal en que se suscribió el convenio con el canal TRO, cuando estaba de gerente Amanda Jaimes, “sin verificar las condiciones previas de obligatorio cumplimiento” y asegura que se suscribieron contratos con empresas propiedad de los padrinos de matrimonio del exgobernador Aguilar Hurtado y una de las hijas de estas personas.

Por tal motivo, la imputación se realizó en contra de Aguilar Hurtado al ser la cabeza de la Gobernación de Santander quien con sus subalternos habrían avanzado en los autos para darle legalidad a un proceso que se destacó por las irregularidades expuestas por el fiscal 11, por el acuerdo que se firmó con el Canal TRO.

“No me allano a los cargos que se me imputan”, respondió el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tras la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.