Julián Peinado, mencionado en el caso UNGRD, renunció a ser ponente del Presupuesto 2025

El representante liberal Julián Peinado, salpicado en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), renunció a ser ponente del Presupuesto General de la Nación 2025, luego de haber sido designado por la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara.

“Mi decisión se basa en la convicción de que el Presupuesto para 2025 no responde adecuadamente a las necesidades sociales y económicas del país”, dijo. Pero no mencionó que se deba a su indagación por el caso de corrupción.

Entre los nueve ponentes designados por la mesa directiva también se encuentra la representante Karen Manrique, de las curules de paz, quien, al igual que Peinado, está siendo indagada por la corrupción en la Unidad.

En todo caso, Peinado aseguró que su renuncia se debe a que no está de acuerdo con las “inversiones forzosas ni con ampliar la planta burocrática del Gobierno. Por el contrario, creo que se debe hacer una gran inversión pública en infraestructura de la mano de los alcaldes y gobernadores, no en un estado ineficiente que no ejecuta el presupuesto”, comentó.

Concluyó diciendo que asumirá una posición crítica frente a “aquellos disparates o ideas que además ha manifestado el presidente en los últimos días, con los cuales no tengo ninguna alineación”.

Peinado ha sido señalado, junto a otros cinco congresistas, de presuntamente haber recibido chantajes con dineros de la Unidad para aprobar créditos para la nación en el marco de su participación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la que formaba parte hasta hace poco, pues también renunció a esa comisión.