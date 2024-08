“No pelearon lo suficiente por defender a Richard Nixon”: Kenneth Kachigian

A propósito de la conmemoración de los 50 años de la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos, La W conversó con Kenneth L. Kachigian, quien es autor de la columna de este 9 de agosto en el Wall Street Journal que se titula ‘Nixon no debería haber dimitido’.

“Nunca he sido una persona que se rinda fácilmente. Dejar la Presidencia antes de que mi mandato termine es algo que aborrezco profundamente desde lo más hondo de mi alma. Pero como presidente, debo poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar”, dijo Nixon en su discurso a la Nación el 8 de agosto de 1974, cuando dimitió por cuenta del escándalo Watergate.

Kachigian, quien también fue redactor de discursos y en su momento votó para que Richard Nixon no renunciara a su cargo, aseguró que su argumento se basaba en insistir en la necesidad de presentar el caso ante el Congreso y luchar contra el juicio político que se le adelantaba al mandatario en ese entonces.

No obstante, el analista aseguró que “no pelearon lo suficiente por su posición para presentar su defensa”, por lo que considera que fue la izquierda partidista la que tomó la decisión de que Nixon renunciara en ese momento.

“Pasé muchas horas con él (con Richard Nixon) y no me pareció una persona pragmática o fría. Después de su renuncia, pude tener largas conversaciones con él, era una persona bastante cálida, con una personalidad abierta y cordial. Vi cómo interactuaba con su familia, con sus nietos, era lo contrario a una persona fría (…) esa visión de él como una persona fría es una caricatura que le crearon los oponentes”, indicó.

Finalmente, el columnista aseguró que Nixon no habría terminado en la cárcel debido a que nunca se tuvo la oportunidad de mostrar su defensa: “Si hubiera tenido los recursos para poder defenderse, lo habría hecho. Después nos dimos cuenta de que las evidencias que presentaron en su contra no eran fuertes (…) la decisión de renunciar fue porque no quería que Estados Unidos atravesara esa agonía de meses y meses de controversia y pelea en la Corte, así que le hizo el favor al país de dejar el cargo”.