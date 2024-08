Comunidad en Convención sigue impidiendo salida de trabajadores de una filial de Ecopetrol

Cúcuta

Son al menos 28 personas que cumplen 72 horas en la vereda Campo Alegre de Convención, sin lograr salir de la zona, 22 trabajadores de una empresa filial de Ecopetrol y seis más que prestan sus servicios en los campamentos de trabajo de esta contratista. La comunidad tomó la vía de hecho para exigir el cumplimiento de proyectos sociales a los que se habría comprometido dicha empresa.

“La gobernación del departamento, desde el mismo momento en el que sucedieron los hechos, se activaron los protocolos internos de reacción que tenemos. Se activaron los mecanismos de monitoreo y verificación teniendo en cuenta que en esta zona hace presencia diferentes actores armados que hoy se encuentran en las mesas de negociación. Sin embargo al final, el señor personero, el defensor personero regional Ocaña, la iglesia, las comunidades, comenzaron a mandar información donde nos explicaban lo que sucedía” dijo Luis Fernando Niño, Consejero para la Paz en Norte de Santander.

Explicaba Niño que la situación se presentó el domingo en horas de la tarde cuando los trabajadores reparaban una válvula del oleoducto que está en la zona y justo en ese momento la comunidad tomó las vías de hecho exigiendo cumplimientos a proyectos sociales que, al parecer, la empresa se había comprometido, pero que tras varios meses no se veía su cumplimiento.

“Nosotros hemos tendido los puentes, hemos hablado con Ecopetrol, la fuerza pública que en este caso es el Ejército. No ha habido ningún inconveniente en cuanto a una retención frente a los soldados. Sin embargo, los empleados de esta filial no han podido salir y lo que estamos nosotros es diciendo que, si bien es cierto es necesaria cualquier cosa que se haga para intervenir en territorio, mejorar la vía, etc, también es cierto que esta vía de hecho afecta a las personas que están ahí” indicó Niño.

¿Hay grupos delincuenciales detrás de este hecho?

“No, nosotros ya eso lo hemos descartado porque las comunidades son quienes han tomado las vocerías. Hemos hablado tanto con los contratistas como con las comunidad, por medio del Defensor Regional de Ocaña y el Personero de Convención y en este momento, incluso los mecanismos de verificación de monitoreo, no han manifestado esto como una presión de un grupo armado” explicó Luis Fernando Niño.

¿Qué dice Ecopetrol?

Por su parte Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, a través de un comunicado expresó que:

“Los bloqueos impiden el normal desarrollo de las operaciones de Cenit en esta área del país, lo cual podría poner en riesgo la integridad de la infraestructura y ocasionar pérdidas de contención que afecten el medioambiente”.

Además, rechazó “las vías de hecho que obstaculizan las labores en la operación, y repercuten en consecuencias negativas para la región, la nación y la comunidad en general”.