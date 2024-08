“No ha habido irregularidades en impresión de cédulas de extranjería”: Imprenta Nacional

En los micrófonos de W Radio, Viviana León, gerente general de la Imprenta Nacional, los avances en la personalización de las cédulas de extranjería en el marco del contrato inter administrativo No.113 de 2024 suscrito entre la Imprenta Nacional de Colombia Migración Colombia.

“Fortalecer lo público ha sido la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y hemos cumplido al país hoy podemos reportar que hemos personalizado más de 8 mil documentos y continuaremos con el talento humano de nuestra empresa y apoyados de tecnología que nos permite responder a este desafío”, dijo León.

La alta funcionaria también respondió a los señalamientos que han surgido en las alianzas estratégicas firmadas, por ejemplo, con la empresa mexicana, Accesos Holográficos, con la cual han surgido ciertas diferencias.

“No hablaría irregularidades. Lógicamente que hay un proceso de acoplamiento y de estabilización como cualquier proceso, este es un proceso de impresos de seguridad que es bastante complejo, pero irregularidades, no habido ninguna. Nosotros, como empresa, se rige por las normas del derecho privado argumentadas en la Ley 109 de 1994. Justamente, podemos tener aliados estratégicos y en este momento tenemos un aliado estratégico. (…) Lo que estamos haciendo es adquirir conocimiento y transferencia, también tecnológica. Eso es lo que está haciendo y no lo hemos incumplido al personalizar más de 9.000 cédulas de extranjería con los requerimientos técnicos internacionales de seguridad”, agregó.

Destacó que dichas alianzas se suscribieron de forma previa a la celebración del contrato con Migración Colombia y que incluso, 3 años atrás, la empresa Accesos Holográficos -Sucursal Colombia- es decir, desde el 2021, ya venía trabajando con la Imprenta Nacional.

“Es importante recordarles, además, que el artículo 5 de la Ley 109 de 1994 establece que los Ministerios, los Departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, los establecimientos públicos del orden nacional y los organismos de las ramas legislativa y judicial están obligados a contratar sus publicaciones e impresos con la Imprenta Nacional. ¿Cuál es entonces el problema, ¡si la ley lo permite!?”, sustentó la Gerente de la Imprenta.

Añadió que, en el marco de la seguridad y transporte para la distribución de las cédulas de extranjería, se ha dado cabal cumplimiento al objeto contractual requerido por Migración Colombia en cuanto las medidas necesarias para proteger la seguridad física de los documentos y que la empresa Urbano Express cumple con los estándares de la industria en la prestación de servicios de transporte de mercancías y objetos de valor.

