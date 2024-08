Zancadillas y reuniones de medianoche: la campaña de las potenciales defensoras

El congreso es el rey Dasmi de los aspirantes a un cargo público. Las campañas suelen sacar a flote las más torvas maniobras, la deslealtad y la zancadilla.

Tristemente ese parece ser el camino que empezó a transitar la campaña relámpago para elegir a la nueva defensora del pueblo.

El lunes les presentamos aquí a las tres integrantes de la terna enviada a la Cámara de Representantes por el presidente Gustavo Petro.

Las tres son mujeres, las tres tienen distinguidas carreras jurídicas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y las tres habían sido ajenas a cualquier componenda política.

Sin embargo, el órgano elector es la Cámara de Representantes y eso es una cosa muy seria.

La consecución de votos de los congresistas que empezó el pasado fin de semana ha recurrido a las herramientas de la política tradicional: padrinos poderosos, zancadillas entre las aspirantes y reuniones de medianoche con congresistas.

Empecemos por las características particulares de esta campaña. El presidente Gustavo Petro presentó la terna apenas 8 días antes de la elección que tiene una fecha fatal: la Constitución establece que el defensor, en este caso la defensora del pueblo, debe ser elegida antes del 20 de agosto.

Por tal razón la fecha señalada para ese elección es la de este viernes 16. Para cumplir con el plazo la Cámara de Representantes había establecido un estricto cronograma que determinaba que hoy las aspirantes deberían hacer una presentación ante la plenaria de la corporación y el viernes debía surtirse la elección.

Ayer la Cámara de Representantes modificó el calendario posponiendo para mañana la intervención de las aspirantes.

Modificación de calendario. Ampliar

La excusa, difícil de creer, consiste en que la comisión de acreditación no alcanzó a revisar los papeles de las tres candidatas.

Otros dicen que varias fuerzas políticas están intentando llegar a un acuerdo para llegar el viernes con una mayoría constituida.

Lo cierto es que hoy, a las 9 de la mañana, están citados voceros de varias fuerzas políticas para intentar un acuerdo a favor de una de las candidatas.

Quien cita la reunión es el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca Torres, miembro de la llamada Alianza Verde, y a ella asistirán voceros de todos los partidos políticos con excepción del Centro Democrático de Álvaro Uribe y de Cambio Radical, parcialmente de Germán Vargas Lleras.

Las dos colectividades de oposición fueron excluidas. Dentro de los congresistas que están citados está David Racero, del Pacto Histórico, Eliécer Salazar del Partido de la U, Ape Cuello del Partido Conservador, Sandra Aristizábal del Partido Liberal y Olga Lucía Velásquez del Partido Verde.

Ellos esperan que de esa reunión salga una fórmula de consenso y, según fuentes consultadas por El Reporte, la mayoría se decantaría por la candidata Iris Marín.

Las razones son varias. Los amigos del poderoso expresidente Álvaro Uribe se quieren atravesar a como dé lugar a la elección de Jomary Ortegón. Le quieren cobrar, a toda costa, su vinculación con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el hecho de que esa organización defensora de derechos humanos esté vinculada a la defensa del senador Iván Cepeda.

Ustedes recordarán que una denuncia del expresidente Uribe contra Iván Cepeda fue la que se devolvió como un bumerang y ahora tiene acusado al exmandatario de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Con pruebas muy claras que obran en el proceso.

La no elección de Jomary Ortegón se le volvió un punto de honor al señor expresidente Uribe y su eventual veto en la Cámara se viene consolidando en las últimas horas, ratificando el enorme poder que conserva el cuestionado exmandatario.

A ese tema ha contribuido además otro hecho: Otra de las aspirantes, la doctora Dora Lucy Arias, fue abogada del mismo Colectivo José Alvear Restrepo del cual se retiró y terminó enfrentada por un tema que tiene que ver con el reparto de los recursos de financiación de esos organismos de derechos humanos.

La zancadilla entre defensores se ha trasladado a la campaña y ha afectado en proporciones similares a Jomary Ortegón, cuyo jefe de campaña es el representante Alirio Uribe, antiguo presidente del Colectivo José Alvear Restrepo, y a Dora Lucy Arias, que ha tenido como activo impulsor de su campaña al abogado Daniel Prado, quien fuera apoderado del presidente Gustavo Petro y sonó mucho como posible nominado a la Defensoría del Pueblo.

Dos representantes a la Cámara con los que hablé ayer me dijeron que el presidente Gustavo Petro les dijo que no tiene candidata a la Defensoría, que presentó una terna de lujo y que se sentiría satisfecho con la elección de cualquiera de ellas.

Ante el silencio proclamado del presidente las sospechas se trasladaron al ministro del interior Juan Fernando Cristo.

Algunos aseguran que ha llamado a congresistas para pedirles el voto por Iris Marín. Me dieron seis nombres de quienes presuntamente recibieron “el llamado de Cristo”. Verifiqué y no parece ser cierto.

Cinco de los seis me dijeron que no han hablado con el ministro de ese tema y el sexto me dijo que sí, pero las circunstancias que narra son bastante distintas: Primero dice que él fue el que llamó y no el ministro. Segundo asegura que le preguntó a Cristo si le podía dar alguna señita sobre por quién votar y también afirma que la respuesta del ministro fue que el gobierno no tiene candidata.

Sin embargo hay un tema que vuelve a poner bajo sospecha a Cristo. Una antigua allegada suya está dedicada en cuerpo y alma a hacerle campaña a la doctora Iris Marín.

Se trata de María Fernanda Rangel, ustedes la deben recordar, hace dos años estuvo prácticamente elegida contralora general de la República pero la aspiración se acabó en la puerta del horno. El elegido terminó siendo Carlos Hernán Rodríguez por el que casi nadie estaba dispuesto a apostar.

La doctora Rangel fue secretaria general del Ministerio del Interior, cuando Juan Fernando Cristo ocupó por primera vez esa cartera en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Después fue alta funcionaria de la Contraloría en la administración de Pipe Córdoba y hasta ayer era Defensora Delegada en la Defensoría del Pueblo.

Pues bien, un amable corresponsal del Reporte logró anoche una serie de fotografías que muestran a la doctora María Fernanda Rangel y a la aspirante a defensora Iris Marín saliendo poco antes de la medianoche del Hotel de la Ópera en el centro de Bogotá.

María Fernanda Rangel e Iris Marín. Foto: El Reporte Coronell. Ampliar

En el mismo hotel también fueron fotografiados los congresistas Carlos Alberto Cuenca Chauz, del Guainía; Mauricio Parodi Díaz, guajiro, pero representante de Antioquia; Hernando González, del Valle del Cauca; y Oscar Campo, del Cauca. Todos miembros de Cambio Radical, uno de los partidos excluidos de la reunión que empezará en unos minutos en la presidencia de la Cámara.

Carlos Alberto Cuenca Chauz. Foto: El Reporte Coronell. Ampliar

Mauricio Parodi Díaz. Foto: El Reporte Coronell. Ampliar

Hernando González. Foto: El Reporte Coronell. Ampliar

Oscar Campo. Foto: El Reporte Coronell. Ampliar

Fuentes cercanas al ministro Juan Fernando Cristo me dijeron que él no tiene nada que ver con las actividades proselitistas de María Fernanda Rangel. A ella le escribí anoche para preguntarle por estas reuniones, pero me respondió que hablábamos más tarde. Aquí sigo esperando la oportunidad de preguntarle por estas instantáneas.

Ante plena prueba no hay alegato.

Lo bueno de reunirse en La Ópera es que siempre hay alguien que termina cantando.