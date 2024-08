Anuncian nuevos compromisos para superar emergencia por inundaciones en La Mojana

Montería

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lideró el pasado 14 de agosto una visita técnica al boquete de ‘Caregato’, en la subregión de La Mojana. La inspección de la obra habría contado con la participación de los secretarios de infraestructura de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia.

“El objetivo fue evaluar el estado actual del dique y analizar la situación de Caregato junto con los contratistas y la interventoría de la obra, estableciendo varios compromisos clave”, se indicó por parte de la UNGRD.

“El primero de ellos es la realización de una reunión el próximo viernes 16 de agosto entre la UNGRD y la interventoría para revisar en detalle los diseños y el estado real de la obra”, agregó.

Asimismo, se habría acordado que la Procuraduría acompañará esta reunión “para garantizar la transparencia y el acceso a toda la información relevante”.

“El proyecto de 2.5 billones de pesos para dar soluciones a La Mojana se está estructurando hoy desde el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente. Es importante recordarle al pueblo mojanero que el gobierno del presidente Gustavo Petro no los ha dejado solos en ningún momento”, puntualizó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El funcionario también anunció la contratación de estudios para la construcción de un nuevo proyecto que buscaría que el río Cauca retome su curso natural.

“Este esfuerzo conjunto busca encontrar soluciones a la afectación generada por la ruptura del dique en el sector de Caregato, una emergencia registrada el 6 de mayo. La UNGRD seguirá trabajando en coordinación con los alcaldes para definir la hoja de ruta que permita atender los puntos críticos de la subregión”, agregó.

Cabe recordar que, la inspección a la obra se habría realizado como parte de los compromisos adoptados en la mesa de trabajo realizada el pasado 9 de julio en la ciudad de Montería. La visita la realizó la subdirectora para la Reducción del Riesgo de Desastres de la UNGRD, María Meza Elizalde.

Seguimos en incertidumbre: líder mojanero

Tras la reciente visita, el líder mojanero José Monterroza, dijo que “seguimos en las mismas, llenos de expectativa, no hay ninguna claridad, no toman decisiones. Si me preguntan qué lectura le doy a la visita, te respondería que nos sentimos en incertidumbre porque no hay la voluntad de tapar ese chorro”.

Por su parte, uno de los voceros de los ganaderos, Arnulfo Betancourt, expuso un panorama más alentador y sostuvo que “logramos llegar a un consenso, donde hay que iniciar las obras lo más rápido posible, se logró concretar la mesa técnica y nos dijeron que dejaran un ingeniero de la UNGRD para estar acompañando la ejecución de la obra, esperemos a ver qué pasa”.