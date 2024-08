Consulta preconcepcional: cómo prepararse para tener bebé y llevar un embarazo saludable

La cita preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con participación de la mujer, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para embarazarse, como un preparatorio para que todo salga bien a la hora de concebir.

Para hablar sobre el tema, el médico ginecólogo y obstetra, Juan Pablo Rodríguez, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más.

“Uno debe entender que la cita preconcepcional es un cuidado que debe tener la mujer en toda su etapa reproductiva para el momento en que decidirá quedar en embarazo, el objetivo es que esté en todas las condiciones de salud óptimas para el momento”, explicó.

Asimismo, se refirió a que todos los expertos de la salud deben tener conocimientos básicos de preconcepción a la hora de atender mujeres y que entre su historial esté redirigirlas a la cita preconcepcional en caso de que deseen tener hijos o no.

“A esta cita no debe ir solo la mujer, sino el padre, la familia, ella no es la única que acarrea con la responsabilidad, no solo tendrá cambios físicos sino también psicológicos, que necesitan de la red de apoyo (…) Solo en 2023 hubo 133 muertes maternas, eso es grave para el sistema de salud, de allí la importancia de mitigar riesgos previos a la concepción”, agregó.

Finalmente, el doctor Rodríguez entregó algunas recomendaciones a las mujeres que deseen iniciar con su proceso prenatal, mencionando del mismo modo algunas advertencias.

“Si deseo quedar en embarazo el primer paso es perder el miedo y asistir a esta cita, dejar de lado el temor de un aborto, de un embarazo riesgoso y más; el segundo paso es empezar a cumplir con las responsabilidades y recomendaciones del doctor, que sea algo planificado; y tercero, desear todo lo mejor, pues el embarazo es una ruleta de emociones, es necesario el apoyo”, aclaró.

