Donald Trump aseguró que suavizará el tono con Irán si gana las elecciones de EE.UU.

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) aseguró este jueves 15 de agosto que, de salir victorioso en las elecciones de noviembre, será “amistoso” con Irán pero se cerciorará de que no siga enriqueciendo uranio para fabricar un arma nuclear.

“No quiero portarme mal con Irán. Vamos a ser amistosos (...) Espero que seamos amistosos, pero no pueden tener un arma nuclear porque una vez que la tengan, es un mundo totalmente diferente”, dijo el aspirante republicano en una rueda de prensa desde su club de golf privado en Bedminster (Nueva Jersey).

En este sentido, Trump también aprovechó la ocasión para referirse a su visión geopolítica si regresa a la Casa Blanca, opinando que durante su mandato no se produjo una guerra abierta en la Franja de Gaza ni guerra en Ucrania porque la comunidad internacional lo “respeta”.

“Nunca hubiéramos tenido a Hamás, porque Hamás no tenía dinero, y porque Irán no tenía dinero. Yo le dije a China y a todos los demás países que si le compraban (recursos) a Irán, no podrían hacer negocios en Estados Unidos”, añadió.

Asimismo, se refirió al primer ministro húngaro, Víctor Orban, alabando su figura pero detallando que este se equivocaba al decir que el mundo sería más pacífico si él (Trump) volvía a la presidencia porque le temían.

“Yo diría que tal vez respetaban a Trump, pero él dijo que tenían miedo de Trump. Yo diría que lo más importante es que me respetaban, aunque él no usó esa palabra”, completó el exmandatario.

A este respecto, Trump concluyó que si vuelve a la presidencia, EE.UU. “no tendrá problemas ni con China, ni con Taiwán, Rusia o Ucrania”.

Trump ya defendió este lunes su relación con líderes extranjeros como el ruso Vladímir Putin, el norcoreano Kim Jong-un o el chino Xi Jinping, sentenciando que llevarse bien con ellos “es bueno”.