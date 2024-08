Falleció Luz Stella Aponte, líder y representante de víctimas de la Unión Patriótica

La Corporación Reiniciar, que agrupa a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica, anunció el fallecimiento de su directora, la reconocida defensora de derechos humanos, Luz Stella Aponte, quien trabajó por décadas en el litigio y la búsqueda de reparación para los familiares de las personas asesinadas y sobrevivientes.

“A lo largo de su vida, se distinguió por su incansable labor en la defensa de los derechos fundamentales y la promoción de la justicia social. Su trabajo en la Corporación Reiniciar fue una extensión de su profunda convicción en el respeto por la dignidad humana y su firme creencia en la necesidad de una sociedad más equitativa y justa”, mencionó la Corporación.

Aponte, calificada por sus compañeros como una mujer “alegre, solidaria, sensible y aguerrida” además litigaba en favor de las víctimas ante la JEP. La directora de la Corporación Reiniciar intervenía en los casos 04 (Urabá) y el caso 06 (Victimización contra la UP) en los cuales planteó debates frente a los comparecientes que no aportaban verdad.

La JEP precisamente envió su mensaje de condolencia a la familia de Aponte y la Corporación Reiniciar: “Luz Stella Aponte tuvo una trayectoria invaluable al lado de las víctimas, familiares y sobrevivientes de la UP, con quienes luchó incansablemente por la verdad, justicia y reparación en relación con los crímenes cometidos contra este partido político”.