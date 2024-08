Inició el Campeonato Panamericano de hockey patín en Ibagué, ¡prográmese!

Colombia

El hockey patín es uno de los deportes de interés en Colombia y otras partes del mundo, razón por la que la Confederación Panamericana de Patinaje World Skate America, WSA, determinó incluir este deporte en la programación oficial de los Campeonatos panamericanos de patinaje Ibagué 2024 que culminan el próximo 18 de agosto.

Este campeonato va dirigido a los clubes y equipos del continente en las categorías SUB 15, SUB 17, SUB 19 y senior, en hombres y mujeres, quienes pretenden dejar todo en el sitio de prueba para levantar el trofeo de campeones en la ‘Capital Musical’.

Esta es la última semana de los Campeonatos Panamericanos de Patinaje Ibagué 2024, luego de la culminación de tres modalidades, con una excelente organización: Artístico, Velocidad y Hockey en Línea.

Durante el fin de semana anterior se hizo el montaje de la nueva pista que cumple con todos los estándares técnicos para el desarrollo de las competencias de hockey patín, que iniciaron en horas de la noche del pasado lunes 12 de agosto en el Parque Deportivo.

El partido de apertura fue a las 7:00 de la noche, donde se enfrentaron el Club Corazonista (Colombia) ante Huracán (Argentina), y finalizado el mismo, en la categoría senior varones, compitieron Concepción vs. Olimpia, ambos conjuntos argentinos.

“Tendremos en el moderno piso que hemos instalado en la ciudad, clubes de Argentina, Chile y Colombia. Será un espectáculo para compartir en familia en ambas ramas”, dijo Alberto Herrera, presidente de la World Skate América.

La nueva pista cumple con todos los estándares técnicos para el desarrollo de las competencias mide 40 x 20 en alta calidad de madera, demarcación calificada y camerinos móviles que permiten una facilidad para deportistas, entrenadores, directivos y jueces.

El Coliseo Mayor seguirá marcando su propia historia con la llegada ahora del Hockey Patín, disciplina que también se verá por primera vez en la Capital Musical con el respaldo y patrocinio de la Alcaldía y el Imdri.