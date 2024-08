Irene Vélez, otro nombramiento diplomático que tambalea en el Tribunal Administrativo

La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda en contra del nombramiento de la exministra de Minas Irene Vélez como cónsul en Londres, Reino Unido. La acción de nulidad argumenta varias presuntas irregularidades en la hoja de vida de la diplomática y pide tumbar el decreto que la designó.

El Tribunal le notificó a la abogada Ximena Echavarría Cardona, quien ha ganado cierto renombre este año por tumbar la personería jurídica de Fuerza Ciudadana y de En Marcha, entre otros partidos. El auto de once páginas está firmado por los magistrados Moisés Mazabel, quien como ponente estudiará la acción de nulidad, y César Chaparro.

Según la demanda, la hoja de vida de Vélez no fue publicada a tiempo en la página de la Presidencia de la República, por lo que no se podía constatar qué tipo de estudios podría acreditar. En todo caso, dice el escrito, en su experiencia registrada no se da cuenta de que ella conozca “un segundo idioma de uso diplomático, como lo establece la normativa”.

Otro de los requisitos para quienes aspiran a cargos diplomáticos es publicar su declaración de bienes y rentas. El documento señaló que Vélez buscaba ser cónsul general central y no consejera de relaciones exteriores, que es el cargo en el que el presidente Gustavo Petro la posesionó en provisionalidad para que asumiera funciones de cónsul.

“Se logra evidenciar que en la documentación cargada no reposa la declaración del impuesto sobre la renta con vigencia del año inmediatamente anterior, así como tampoco se evidencia el formato de hoja de vida de la Función Pública, los cuales, según la ley, son documentos que contienen información de obligatoria divulgación”, agregó Echavarría.

Por último, los actos administrativos que nombren en cargos diplomáticos a personas ajenas a la carrera diplomática deben tener en sus antecedentes un procedimiento que explique los motivos de su designación, algo que no ocurrió con el Decreto 0564 del 3 de mayo de 2024, con el que el presidente Gustavo Petro confirmó el puesto de Vélez.