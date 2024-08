“Tenemos otras investigaciones en curso”: SuperSalud sobre caso de Audifarma

En diálogo con Sigue La W, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, explicó por qué es ilegal que la EPS Salud Total esté utilizando la plata de la salud en préstamos a un privado como lo es Audifarma.

“El gestor farmacéutico es un privado que comparte unos contratos con las EPS que son administradoras de recursos públicos, esa administración debe tener una destinación especifica y es para adquirir las tecnologías, para garantizar los contratos de prestación de servicios, para generar una serie de andamiajes que lleven a que se garantice el derecho a la salud de los usuarios al interior del sistema”, dijo.

El superintendente advierte que en el último año ha evidenciado una serie de aumentos de las PQR de personas a las que no les están entregando los medicamentos y es de esta forma como han empezado a encontrar todas estas irregularidades.

“A veces no tienen la caracterización de los pacientes, a veces no tiene el stock suficiente, no tienen el personal necesario, en algunas oportunidades se entrega el medicamento parcialmente”, afirmó.

Advierte que históricamente en la Superintendencia de Salud no se habían hecho auditorias: “empezamos a hacer esta tarea sobre los gestores farmacéuticos y es allí donde evidenciamos que Salud Total estaba haciendo un pago por anticipo, pero cuando revisamos las finanzas de Audifarma nos dimos cuenta que esos recursos estaban siendo usados como préstamos para el apalancamiento del funcionamiento que posteriormente retornan a la EPS con intereses, es decir, no es para garantizar la prestación de servicios de salud sino que es para prestarle plata a un privado”.

¿Qué consecuencias puede tener Salud Total?

La delegada de investigaciones administrativas profundizará acerca de cada hallazgo y a partir de allí pueden salir traslados de carácter penal, fiscal o disciplinario para los actores del sistema, una vez tengamos este resultado, también con las competencias de la SuperSociedades, habrá una serie de sanciones de acuerdo con las conclusiones.

