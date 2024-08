Alcalde de Cartagena asegura que no fue invitado a la visita de los duques de Sussex

Cartagena

Cartagena está preparada para recibir a los Duques de Sussex, Harry y su esposa Meghan Marckle, pero sin la presencia del alcalde Dumek Turbay.

El mandatario cartagenero informó que, en la ciudad se implementan medidas de seguridad con restricciones especiales, pero no fue invitado por parte de la vicepresidenta, Francia Márquez.

“La vicepresidenta no me invitó. La vicepresidenta, Francia Márquez, no me invitó a ninguno de los actos así que veré por televisión la llegada de esos personajes ilustres a la ciudad”, sostuvo Turbay.

Señaló, “creo que no estoy en el corazón de la vicepresidenta. Ellos van a estar en la Boquilla, si no estoy mal, lo que tengo entendido es que van a visitar algunas de las fundaciones y organizaciones que trabajan en la Boquilla; estarán en la ciudad, yo voy a buscar la manera de enviarle mi detalle”.

“Todos los huéspedes ilustres que llegan a la ciudad siempre se llevan un detalle del gobierno, en nombre de los cartageneros; yo estoy buscando la manera que, a través de la Cancillería, le puedan hacer llegar mi detalle”, aseguró el mandatario.

Puntualizó, “no he sido invitado, he sido zafado de la visita”.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar Ampliar

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expresó que no recibió invitación formal y tienen al municipio de Palenque organizado para recibir a los Duques de Sussex.

“Yo no he recibido invitación formal, no se si habrá llegado un correo, lo que usualmente hacen en estos casos es que nos escriben a nuestro número personal y nos invitan, pero de pronto ellos tengan una agenda privada, como ellos son personas muy reconocida quieran pasar un rato a solas con las comunidades”, manifestó el gobernador Arana.

Afirmó, “yo celebro que ellos estén aquí visitando nuestro territorio, es una forma de que nos ayuden a mostrar las profundidades de Bolívar al mundo entero, estoy muy feliz que ellos lleguen. Nosotros tenemos a Palenque organizado, Palenque bonito, Palenque ya declarado municipio, Palenque con Agua, Palenque con el proyecto más vida, que recupero todos los espacios de ese querido municipio; se lo tenemos bonito para que ellos disfruten de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra gastronomía y que nos ayuden a mostrarle a Palenque al mundo”.

Tanto en Cartagena como el departamento de Bolívar, en especial el municipio de Palenque, están desplegados operativos especiales de seguridad. El secretario del Interior, Bruno Hernández, explicó que entre las medidas implementadas se destaca el despliegue que contará con la participación de la Infantería, la Armada y la Policía.

“Se estima que alrededor de 3.000 policías estarán distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, para asegurar la tranquilidad en todos los eventos programados; además, 250 uniformados han sido asignados específicamente para la protección de la vicepresidenta Márquez y los Duques de Sussex”, informó el secretario del Interior, Bruno Hernández.

Añadió, “la vicepresidenta Francia Márquez ha solicitado estas medidas, las cuales han sido plenamente garantizadas por las autoridades locales. Este operativo responde a la importancia de la visita de los Duques de Sussex, que no solo es de carácter diplomático, sino también un evento de gran interés a nivel internacional”.

Las medidas de seguridad también incluyen restricción del traslado de escombros, la prohibición del porte de armas, el uso limitado de drones en zonas aledañas a los lugares de la visita, y la prohibición del parqueo de vehículos en áreas cercanas. Asimismo, se controlará el transporte de líquidos inflamables, en un esfuerzo por minimizar cualquier riesgo.