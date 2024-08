“Mary Luz no entiende la representación de congresistas en Colombia Humana”: Gloria Flórez

¿División en el petrismo de cara al 2026? Colombia Humana, movimiento político del presidente Gustavo Petro, se jugará en los próximos días su futuro con miras a las elecciones de 2026. Sin embargo la Asamblea nacional se realizará en medio de una fuerte división al interior de la colectividad que tiene como protagonistas a dos mujeres petristas: la senadora Gloria Flórez y la exesposa del presidente Petro, Mary Luz Herrán.

En diálogo con Sigue La W, la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez, aseguró que no es cierto que se quiera marginar a un sector de Colombia Humana, de la asamblea del partido que se realizará este fin de semana, y negó que ella sea “figurín”, pues ha acompañado desde hace muchos años a Gustavo Petro en la conformación de un movimiento político:

“Llevo trabajando con el presidente desde cuando fundamos el Polo Democrático Independiente, después el movimiento progresista y hoy con la Colombia Humana”, dijo.

Y le respondió a Mary Luz Herrán que los congresistas tienen un papel importante en la colectividad.

“Hay un debate político muy interesante en el partido, hay un sector como el de Mary Luz Herrán que piensa que los congresistas no deben tener esta participación en un partido, es el único partido en el mundo que tiene esa objeción. Pero la realidad política es otro todos los partidos del mundo, los elegidos en elecciones son pieza fundamental. Quizá la compañera Mary Luz no entiende estos escenarios pero estamos tratando de lograr una relación armónica entre el partido, su bancada y su Gobierno”, afirmó Gloria Flórez.

Entre tanto, Mary Luz Herrán, coordinadora nacional de la Red Nodos de Colombia Profunda de la Colombia Humana, y además exesposa del presidente Gustavo Petro, con quien tuvo dos hijos, aseguró que hay un sector que quiere marginar a las bases petristas durante la asamblea:

“Ese bloque de congresistas tal vez no ha tenido buen recibo de nuestros compañeros y compañeras que están organizando la Asamblea porque antes no se les había visto en los territorios. Hay personas que están rogando ser reconocidos en las actas en las listas y no aparecen. Solo hay dos reconocidos como delegados cuando hay 17 inscritos de la Colombia Profunda, no nos dejaron a una persona que ni siquiera nos pueda ayudar en la acreditación”.

Mary Luz Herrán agregó que los han rechazado solo por apoyarla a ella.

“No nos dejaron participar en la realización de la Asamblea ordinaria. Le decían ‘si usted está con Mary Luz Herrán, usted no entra’, eso no está bien. El presidente gobierna pero también debe ver cómo está su partido, su movimiento político y qué está pasando al interior de él. Nosotros estamos llamados a respaldar a sus militancias y que sea un decisión que no pase por encima de nadie. No queremos que las figuras las que tomen decisiones”, afirmó.

En ese sentido manifestó que el partido debe fortalecerse para continuar el legado del presidente Gustavo Petro en 2026.

“Al presidente lo que le importa es que Colombia Humana esté unida y fortalecida, que no vengan figuras y figurines políticos de otros partidos porque eso está pasando, a infiltrarse en Colombia Humana como el año pasado que llegaron a hacer fiestas con los avales. Hay dos bloques: uno el poder político y económico donde están los congresistas que ha hecho una excelente labor pero no queremos que vengan a incidir en las decisiones de la base de la reforma humana”, aseguró Herrán.

Más detalles aquí: