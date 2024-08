No queremos mesa de diálogos en Bolívar mientras no existan voluntades de paz: gobernador

Cartagena

En el departamento de Bolívar, los grupos al margen de la ley luchan por mantener el control del narcotráfico, de la minería, del oro, de la extorsión; alcaldes, lideres, y la ciudadanía en general aseguran que sujetos se pasean armados por los diferentes municipios y persisten con su accionar criminal, instalando minas antipersonas.

Las autoridades señalan que hay presencia del Clan del Golfo, del ELN, de las disidencias de las Farc, y se han intensificado sus enfrentamientos.

Desde el municipio de Tiquisio, ubicado al sur del departamento, señalan que hay presencia del Clan del Golfo, “el ELN hace presencia alrededor, en los municipios cercanos como Montecristo y Norosí, creando disputa del territorio”.

“Hay incertidumbre entre los ciudadanos por ese fuego cruzado en las vías más críticas, dejan muertos tirados. Las carreteras más críticas están ubicadas entre Tiquisio – Norosí, Norosí- Rio Viejo, pelean el territorio de Tiquisio porque antiguamente era del ELN y allá se produce el oro, la coca”, manifestó la población.

Señalaron que “los grupos armados viven de las extorsiones a comerciantes, a ganaderos, hay que pagar $10.000 por cada vaca que tenga un ganadero, por todo hay que dar una cuota. El Clan del Golfo es el encargado de cobrar todas esas vacunas, hay 12 policías para más de 100 paramilitares; en Tiquisio hay más paraco que gente”.

“Los que son de Tiquisio, para movilizarse a zonas especificas tienen que sacar permiso; los que viven acá y quieren irse a los municipios cercanos donde explotan el oro, deben enviar comunicados o cartas y si le dan el permiso entran. Si yo quiero ir a trabajar a las minas cercanas debo buscar a alguien que tenga contacto, les diga que alguien de Tiquisio quiere trabajar en la minería, si dicen que no, no se sube”, aseguraron lideres.

“Se hizo un consejo de seguridad en Barrancabermeja, en Santa Rosa del Sur, y más demoró la gente participando cuando todos los grupos armados ya sabían quienes habían participado, nosotros convivimos con quienes estén”, señalaron.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró estar en desacuerdo con los diálogos de paz y pidió acciones contundentes contra los grupos al margen de la ley.

“Yo no quiero diálogos de paz en el departamento de Bolívar, no comparto esa posibilidad porque no veo voluntad real de realizar un proceso de dialogo constructivo. Si en algún momento llega haber voluntad, un cese al fuego definitivo, que no realicen secuestros, que no estén masacrando gente, que no tengan minas antipersonas en los Montes de María, en el sur de Bolívar, que no realicen cualquier tipo de acto que vaya en contra de la libertad de los ciudadanos, empezaríamos a analizar la posibilidad”, dijo el gobernador de Bolívar.

Agregando que, “hoy Bolívar no quiere diálogos, y hablo en nombre de mi departamento porque estoy elegido legítimamente por el pueblo, nosotros no queremos mesa de diálogos en Bolívar mientras no existan voluntades reales de paz”.

Para Yamil Arana, es fundamental fortalecer la legislación colombiana para que los territorios sean más autónomos en la toma de decisiones en materia de orden público y de seguridad.

“Aunque lo dice la Constitución, que somos la máxima autoridad en materia de orden público en el departamento, hay unos vacíos que toca que con la ley nos ayuden congresistas y el mismo Gobierno Nacional a llenarlos”, afirmó el gobernador Arana.

En esa misma línea pidió que las fuerzas militares acudan a los llamados que realizan los gobiernos departamentales, distritales y municipales, “ellos hoy dependen únicamente y directamente del Ministerio de Defensa”.

El mandatario bolivarense exteriorizó que está limitado para garantizar la seguridad en los 44 municipios y 2 distritos que conforman el departamento.

“Nosotros estamos estamos implementando programas de seguridad, acabamos de comprar motocicletas, vehículos, dotación para nuestra fuerza pública, pero mientras las ordenes estratégicas vengan desde arriba nosotros siempre vamos a estar limitados”, expuso Arana.