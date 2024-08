Nuevas tecnologías, IA y ciberacoso: temas del foro protagonizado por los duques de Sussex

En medio del Foro Futuro Digital Responsable, desarrollado en la Universidad EA, la vicepresidenta Francia Márquez y los duques de Sussex reflexionaron, conversaron y compartieron experiencias en torno al uso responsable y consciente de las nuevas tecnologías, las oportunidades que estas abren a las nuevas generaciones y los desafíos que conlleva su mal uso.

Márquez aseguró que tanto a ella como su familia han sido víctimas de más de 12 mil ataques de ciberacoso en el último año.

“Al llegar a la Vicepresidencia, no dimensioné la cantidad de agresiones y violencias que he tenido que soportar durante estos dos años. No solo yo, sino también mi familia y mis hijos han sido objeto de ataques desproporcionados”, dijo.

Por su parte, Meghan aseguró que “como padres, tenemos esa responsabilidad; como ciudadanos globales, tenemos esa responsabilidad; pero como ciudadanos digitales, también la tenemos: modelar cómo queremos que nuestros hijos crezcan en un mundo que ahora incluye el mundo digital”.

Entre tanto, el príncipe Harry habló de los retos a los que se enfrenta el mundo con la inteligencia artificial.

“Da miedo porque muchas personas están asustadas e inciertas. Creo que una de las soluciones para esto es la educación y la conciencia, porque se está volviendo cada vez más difícil distinguir la fuente”, puntualizó.