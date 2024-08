Cartagena registró dos casos aislados de viruela símica, pero ya no están activos

En Cartagena, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Alex Tejada, entregó un parte de tranquilidad a cartageneros y turistas ante la alerta a nivel mundial por la viruela símica.

Tejada sostuvo que se han presentado en lo corrido del año dos casos aislados, pero que actualmente no hay casos activos.

“En Cartagena no tenemos casos activos. Son dos casos aislados, uno de abril y el otro del mes de julio, el periodo de ambos de aislamiento se hizo y no existe ningún caso activo en la actualidad”, explicó el director del DADIS.

Detalló, “en Cartagena los dos casos que fueron identificados son de la variante Clado II, que es la variante que se autolimita, es decir, que los pacientes a los 25 días quedan libres de la enfermedad. Es muy parecido a la varicela”.

En Cartagena ya se activaron todas las alarmas y alertas de prevención, campañas preventivas de utilización del preservativo y sexo seguro.

“Para que cualquier paciente que presente alguna sintomatología parecida o con alguna patología vesicular de piel o ampollosa sea totalmente aislado para hacerle la prueba de PCR en laboratorio, probablemente el de la Universidad de Cartagena para ser de detectados y aislados”, dijo el Alex Tejada.

Puntualizó, “en ese orden de ideas el parte es de tranquilidad. Cartagena hoy no tiene caso activo de enfermedad símica. Desde el Dadis y en Bolívar estamos preparados”.

La viruela del simio (VS) o viruela símica es una enfermedad viral zoonótica que puede infectar a primates no humanos, roedores y algunos otros mamíferos. En la mayoría de las personas, la VS es una enfermedad autolimitada y benigna, que se prolonga por dos o cuatro semanas con recuperación completa.

Se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.

La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.