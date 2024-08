Camilo Escárraga, el bogotano que más factura en EE.UU. por contenido para ‘Cocomelon’

Camilo Escárraga, CEO de Insert Coin Animation, un estudio de 3D especializado en la producción de animación de alta calidad para algunas de las marcas más importantes de la industria del entretenimiento en el mundo, conversó en W Fin de Semana sobre el trabajo que viene realizando para ‘Cocomelon’.

Según indicó, “yo vengo trabajando en animación hace 18 años, estudié diseño gráfico, hice cursos de animación, pero empecé super empírico. En producción y trabajando en 3D llevo 13 años trabajando formalmente”.

Añadiendo que “yo trabajé en una empresa canadiense que hacía series para Discovery Kids y Disney Channel, eso disparó mi curiosidad y me di cuenta de que realmente me gustaba. A mí toda la vida, me gustó los Simpsons y yo creo que eso fue lo que hizo que me gustara la animación”.

En ese orden de ideas, comentó que muy pocas personas conocen cómo funciona la animación del 3D. “Para hacer una animación hay que tener ideas, guiones, hay que hacer diseños de personajes, el modelador los hace en 3D y alguien crea los huesos porque el 3D es muy real, y otra persona le empieza a dar vida y más procesos que están detrás de la animación”.

Por otra parte, indicó que el éxito de ‘Cocomelon’ se debe a que la gente ahora prefiere consumir contenidos por medio de plataformas digitales y no en televisión.

“El internet ha cambiado la historia de todo y la manera de comportarnos, cuando salió YouTube la gente empezó a subir videos, empezó a tener visualizaciones y así empezó a crear la gente contenidos. La cosa es que la gente y los niños empezaron a utilizar otros medios para consumir contenidos, cada vez son menos las personas que ven televisión”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: