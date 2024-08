Llego con toda la independencia a la Defensoría, no tengo padrinos políticos: Iris Marín

La Cámara de Representantes eligió a Iris Marín Ortiz como la nueva defensora del Pueblo, con 170 votos a favor. Será la primera mujer en ocupar ese cargo, para un periodo de cuatro años, que iniciará el primero de septiembre de 2024.

A propósito de esto, Marín pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre los retos que tendrá en el cargo. Además, se refirió al respaldo que recibió por parte de la mayoría de los partidos políticos en el Congreso.

Según comentó Marín, llega al cargo con mucha responsabilidad, “con mucho empeño y con mucha esperanza de este nuevo camino que se ha emprendido al elegirme como la primera defensora del Pueblo mujer”.

Añadiendo que “más del 50% de las personas del mundo somos mujeres y es extraño que no tengamos igual representación en este tipo de cargos, sobre todo en Colombia donde la mujer ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos humanos. Entonces es un acto más que justo que reconoce a todas las organizaciones de mujeres y a mujeres lideresas sociales, de derechos humanos y del medio ambiente que día a día luchan por sus comunidades”.

En cuanto a cuáles serán sus prioridades en el cargo, la defensora designada comentó que se dividen en varios aspectos como la igualdad de género, la prevención de la violencia y la protección de la población frente al conflicto armado, el ambiente sano, la prevención a desastres, los derechos sociales, los derechos de las víctimas y la construcción de paz, entre otros.

Por otra parte, se refirió a las críticas que han surgido por las reuniones que tuvo con varios congresistas para buscar el respaldo de su candidatura y la falta de independencia que habría en su gestión.

Sobre esto, mencionó de manera tajante que “llego con independencia a la Defensoría del Pueblo (…) desde que empecé la campaña me propuse hablar con todos los sectores políticos porque la Cámara es el órgano elector, entonces es normal que me reuniera con ellos, hubo una serie de personas que fueron importantes para poder referenciar mi carrera profesional y mi hoja de vida, pero mi candidatura es propia. Yo le pido al país y a la sociedad que reconozcan esta autonomía, lo que nos llevó a esa terna fue nuestra trayectoria y nuestro trabajo, el Congreso votó por mí y eso no debe ser motivo de sospecha. Yo misma tomaré las decisiones”.

Asimismo, entregó detalles de las reuniones que habrían sido coordinas por María Fernanda Rangel. “Yo no he entendido por qué es sospechoso reunirse con una fuerza representada en el Congreso. Yo le pedí a todos los representantes una reunión para presentar mi decálogo y para pedirles el apoyo a mi candidatura (…) me reuní con congresistas porque son ellos los que toman la decisión”.

“Yo le puedo prometer a los colombianos que la elección de todo el cuerpo directivo de la Defensoría del Pueblo va a ser meritocrática, no solo basada en los títulos de formación profesional, sino en que sea un corazón dispuesto para los derechos humanos de la población. La Defensoría del Pueblo, ni la nacional ni las regionales van a pertenecer a ningún partido político”, añadió.

En esa misma línea, respondió si María Fernanda Rangel estará en su administración, “eso es algo que todavía no he decidido, ayer apenas fui elegida, pero no es algo que hemos considerado directamente, fueron varias las personas que hicieron parte de esta campaña exprés, ella no fue la única. Todavía no he tomado la decisión porque estoy buscando un proceso meritocrático y que dé garantías a la ciudadanía de que la Defensoría va a ser incorruptible y con base en los derechos humanos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: