Proyectos de reforma a la salud presentados son casi una copia del Gobierno: MinSalud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló en W Fin de Semana sobre el trabajo que han venido adelantando para presentar una nueva propuesta de reforma a la salud y las expectativas que tienen en el Congreso.

Según comentó el ministro, “a mí me alegra mucho que se estén presentando proyectos de reforma a la salud porque esto demuestra que si en el Congreso hay cuatro reformas es porque tenemos razón en que se necesita una reforma a la salud, hasta los enemigos más grandes del Gobierno saben que hay que hacer una reforma”.

En ese sentido, señaló que “el gobierno hasta ahora no ha decidido exactamente si la semana entrante presentará la reforma, probablemente podría ser, pero lo que puede quedar claro es que los proyectos de ley que han presentado los diferentes sectores son casi una copia de lo que nosotros tenemos, en muchos de sus artículos. Aquí se dio una información que no era cierta y es que nosotros vamos a acabar las EPS, el mismo presidente lo dejó claro, eso no va a pasar.”

Agregando que “nosotros hemos venido recogiendo todas las inquietudes y por supuesto también tenemos una decisión muy clara de que todas las EPS no están cumpliendo con los preceptos para poder hacer el aseguramiento financiero, pero estamos diciendo que sean aseguradoras de salud”.

Por último, destacó que “hay interés de que no pase ninguna reforma que el Gobierno está planteando, eso lo sabemos, pero el Congreso tendrá que decidir sobre qué es lo que debe quedar en esta reforma y el que todo el mundo haya presentado una reforma demuestra que todos están de acuerdo con que haya una reforma”.

Escuche la entrevista completa a continuación: