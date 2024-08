Cartagena y Bolívar se vistieron de gala para recibir al príncipe Harry y Meghan Markle

Cartagena

Cartagena y el nuevo municipio de San Basilio de Palenque, ubicado en el departamento de Bolívar, se vistieron de gala para recibir al príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex, quienes disfrutaron de espacios culturales y de historia.

#NoticiaW | A esta hora llegan al corregimiento de la Boquilla, en Cartagena, el príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex. pic.twitter.com/cEUIqQ4GM7 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 17, 2024

Un importante despliegue de seguridad fue protagonista de esta visita, con hombres y mujeres de la Infantería de Marina, la Armada Nacional y la Policía Nacional. Alrededor de 3.000 hombres y mujeres estuvieron distribuidos en diferentes puntos, para asegurar la tranquilidad en todos los eventos programados.

Además, 250 uniformados fueron asignados específicamente para la protección de la vicepresidenta Márquez y los Duques de Sussex.

En el corregimiento de La Boquilla, ubicado en la ciudad de Cartagena, las restricciones fueron para la prensa y la ciudadanía en general que querían ver a los protagonistas de la visita, tan solo el poco personal que se encontraba en el interior de la Escuela de Tambores tenía acceso para ver al príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex.

En el corregimiento de La Boquilla, compartieron con un pequeño número de niños, niñas, jóvenes, y adultos; tanto Harry y Meghan, junto a la vicepresidenta Francia Márquez, tuvieron la oportunidad de participar de una clase magistral de tambores.

La vicepresidenta, Francia Márquez, agradeció que tanto Meghan como Harry visitarán el corregimiento, “para mí son también un símbolo de la resistencia, de rebeldía, y eso me gusta. Que no callamos frente a las injusticias, que no guardamos silencio y levantamos la voz desde donde quiera que estemos”.

“Este territorio ancestral fue titulado colectivamente reconociendo que la comunidad estaba aquí desde que nos secuestraron en África”, manifestó.

Agregó: “hay intereses económicos de compañías, de la industria hotelera, y nosotros defendemos la necesidad de hacer turismo, pero queremos un turismo sustentable, ecológico, que no mercantilice a las mujeres, que no utilice y despoje a las comunidades de su territorio. Esta comunidad hoy se está enfrentando a un despojo institucional y después de haber reconocido su territorio de manera colectiva, se están imponiendo los intereses particulares y económicos sobre el interés colectivo de un pueblo”.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, fue clara en señalar que se esté sembrando inseguridad jurídica para todos los territorios titulados de manera colectiva en el país.

“Si bien en 2012 se reglamentó una titulación colectiva del corregimiento La Boquilla y posteriormente se le adjudicó sus terrenos baldíos al consejo comunitario con el mismo nombre, dejando así legalmente constituido un derecho de propiedad sobre la tierra a la comunidad negra asentada en ese sector, un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar anuló en primera instancia esa decisión, la disputa se mantiene hasta la actualidad”, indicó.

En San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, terminó el tercer día de visita a Colombia de Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex, donde las muestras culturales y tradicionales fueron protagonistas.

#Bolívar | A esta hora llegan al corregimiento de Palenque el príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/wH9W05gh83 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 17, 2024

En San Basilio de Palenque, los duques de Sussex comenzaron la jornada en la Casa de la Cultura y recorrieron calles emblemáticas del nuevo municipio hasta llegar a la plaza central.

#Bolívar | La vicepresidenta Francia Márquez celebra que el corregimiento de Palenque se convierta en municipio → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/qKakBpQTuU — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 17, 2024

En el encuentro se tuvo la oportunidad de conversar con líderes y lideresas sobre los desafíos y trabajos para recrear y profundizar su lucha por la libertad, que implica proteger los territorios, la identidad cultural, los derechos, la lucha contra el racismo estructural y sus avances hacia las reparaciones históricas.