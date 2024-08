Asocarbonor advierte crisis económica por políticas públicas del Gobierno Nacional

Cúcuta

En Norte de Santander son más de 70.000 familias que dependen directa e indirectamente de la actividad del carbón. Desde Asocarbonor alzan su voz de preocupación por el futuro de este sector económico tras la implementación de las políticas públicas del gobierno nacional.

“Estas reformas en el país, no solo la Ley Minera, sino también todas las leyes que han transitado y que están aprobando, pueden cambiar nuestra realidad” dijo Margarita Contreras, gerente de Asocarbonor.

Indicó que “todos los ciudadanos debemos estar muy atentos, porque, en el caso por ejemplo del carbón, es un rubro muy importante para este departamento, donde más de 70 mil familias dependen de la explotación, comercialización y exportación de carbón y coque. Entonces, no es algo solamente de nuestro gremio, sino que impacta fuertemente la economía de nuestro departamento”.

Recientemente esta asociación de carboneros de Norte de Santander también había advertido, a través de un comunicado, que “las políticas propuestas por el presidente Petro no están alineadas con la demanda energética mundial, ni con la realidad de la descarbonización. El mundo avanza hacia fuentes de energía más sostenibles a un ritmo que no coincide con la velocidad impuesta por la nueva ley, la cual carece de escenarios de transición claros y podría generar una parálisis, no solo en el sector minero, sino en muchas industrias que dependen del carbón para operar y ofrecer resultados”.

En Norte de Santander, 18 de los 40 municipios tienen economía basadas en el carbón. Desde este departamento se comercializan más de dos millones de toneladas de carbón al año.