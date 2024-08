Al Oído: si opositores son “ricos y asesinos”, presidente, ¿qué viene siendo Maduro y ELN?

Al Oído del ‘Gobierno de la Papaya’, 3 estaciones de completas incoherencias:

1. “El cambio es con las mujeres o no será”

Muchos recordamos todos esos videos y esa campaña que las mujeres que hoy ocupan una dignidad del cambio decían y repetían felices: “el cambio es con las mujeres o no será”.

Sin embargo, decidieron solo un día hacer ruido en redes exigiendo investigaciones al embajador ante la FAO, Armando Benedetti, denunciado por su exesposa por maltrato. Y a hoy, que han pasado más de 20 días, el canciller Murillo había dicho “tendremos pronto respuestas y decisiones de este caso”, pero no sabemos qué entienden por prontitud y cómo están protegiendo a la víctima de las amenazas e intimidaciones que está recibiendo y adivinen, las feministas congresistas que dicen en redes defender a la mujer y luchar contra el maltrato calladas como que no es con ellas. Gritemos: ¡El cambio es con las mujeres o no será! Perdón, tampoco es con las mujeres.

2. El presidente muy bravo con opositores, y muy condescendiente con el ‘Tirano’

El fin de semana, nuestro mandatario Gustavo Petro nuevamente fue polémico porque salió con otra superperla, calificó a las personas que dicen ‘Fuera Petro’, de asesinos y ricos.

A todos los calificativos que usa para etiquetar a quienes no andamos como focas sumémosle esto. Lo que pasa es que si me deja una pregunta muy seria, si quienes han dicho esto los mete en ese costal estigmatizándolos, olvidando que en el lenguaje es donde arranca la violencia, ¿qué vendrá siendo el amigo tirano del presidente para él? o ¿las disidencias y el ELN que tanto burlan el acuerdo y que con tanta flexibilidad trata? ¿Como qué son ellos presidente?

Ahora bien, debería ver que intrínsecamente los que más dicen Fuera Petro fue su hijo Nicolás confesando tantas cosas de su campaña porque quiso, porque nadie lo obligó, o sus superaliados que solo llaman a escándalos o sus carteras con mínima y mediocre ejecución o sus congresistas con sus ocurrencias que lo tienen apagando incendios, o bueno, él mismo y su afán de trinar de todo en X.

3. Los ‘nadies’ exigen garantías a la Colombia Humana (pero ni en el movimiento encuentran garantías)

No son los ‘blanquitos’ ricos asesinos de extrema derecha que llama el presidente a quienes alzan la voz en contra de su modelo político y económico, es la base de la Colombia Humana su movimiento desde el 2021, en la asamblea del fin de semana, quienes estaban muy molestos porque sin elecciones existieron imposiciones. Les dijeron que no hay garantías imagínense y eso es la gente de su propio Gobierno. Al parecer los nadie solo en discursos y para campaña, ya en el poder, el amiguismo y la rosca.

Ojalá en el movimiento prioricen lealtades a bolígrafo.