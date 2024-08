Comisionado Otty Patiño asegura que Colombia debe moverse a un capitalismo democrático

En los micrófonos de W Radio, el comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, habló sobre el modelo económico en Colombia, el cual incluso ha sido discutido en varias mesas de diálogo que el Gobierno tiene con diferentes grupos armados.

Precisamente, Patiño aseveró que Colombia debe avanzar hacia un capitalismo democrático, pero que deben existir cambios a través de un Acuerdo Nacional.

“En Colombia hay una combinación de un capitalismo neoliberal y un capitalismo que es el que desarrollan los actores ilegales con economías ilegales, y es uno de los puntos más complicados en los procesos de paz porque hay que superar eso. Las personas que lavan dinero no son organizaciones democráticas y eso genera una cantidad de violencia y desigualdad”, dijo Patiño.

Modelo económico de Venezuela, según Otty Patiño

Entre tanto, Patiño habló sobre el modelo económico que ha regido en Venezuela en los últimos años.

“Ellos arrancan con un socialismo que generó una crisis económica. A mi modo de ver, ellos debieron adoptar un capitalismo democrático porque el capitalismo había sido captado por una pequeña élite en Venezuela. La revolución chavista hubiera podido plantear un capitalismo democrático y no un socialismo de Estado. Ese es mi punto de vista”, puntualizó.

En ese mismo contexto, Patiño comparó la situación económica de Colombia con la de Venezuela.

“El presidente Petro y la izquierda democrática han planteado moverse dentro del campo capitalista; la superación no es a través del socialismo. Creo que Colombia no tiene esa vocación socialista, eso ha hecho que la izquierda haya evolucionado hacia un capitalismo democrático”, indicó.

Y añadió: “En Venezuela han optado por posiciones modernas que aquí no se dieron. Por ejemplo, el Partido Liberal decía que era el partido socialdemócrata; fue de los pocos países donde los partidos no evolucionaron como en otros países con doctrinas distintas. La gente salió a protestar con el ‘Caracazo’ por meterse en un modelo neoliberal cuando no era de socialdemocracia. El socialismo no interpretó que la pelea era contra el neoliberalismo”.

Finalmente, se refirió a la situación política de Venezuela, que es señalada como una dictadura socialista.

“Allá no está gobernando el partido del pueblo, del proletariado. Creo que una forma era llamar a eso socialismo de Estado y no un capitalismo democrático. La economía venezolana era el modelo equivocado y tuvo su expresión con Carlos Andrés Pérez, al pasar del estatismo al empoderamiento del capitalismo de una élite”, concluyó.