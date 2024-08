Corrupción en la UNGRD: Sneyder Pinilla guardará silencio en la Corte Suprema

Sneyder Pinilla, ex subdirector de la UNGRD | Foto: UNGRD

El ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, tiene una cita a las 2:30 de la tarde en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Francisco Farfán, donde se adelanta la investigación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por las irregularidades con los contratos de carrotanques en La Guajira.

Sin embargo, la defensa de Pinilla aseguró que guardará silencio ante el alto tribunal por el principio de oportunidad que adelanta en la Fiscalía General de la Nación:

Le puede interesrar El exalcalde Daniel Quintero acusó a Federico Gutiérrez de mentirle a Medellín

“Se ha decidido guardar silencio haciendo uso del derecho legítimo de no autoincriminarse, esto, teniendo en cuenta que el señor Pinilla está adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y es importante respetar los tiempos para no afectar el mismo”, dice el comunicado del abogado Gustavo Moreno.

También aclaró que han estado prestos a colaborar con la justicia: “Cabe aclarar que, mi prohijado, Sneyder Pinilla Álvarez, ha cumplido su compromiso con la justicia y ha entregado información valiosa a todas las autoridades competentes en este proceso penal que cursa, incluyendo a la Honorable Corte, pruebas como: chats, correos electrónicos y distintos detalles que aun la opinión pública no conoce, y los cuales corroborarán su testimonio frente a las declaraciones que ha rendido”, señaló.

Finalmente, se mencionó que cumplirán con la cita en el alto tribunal.