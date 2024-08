El uruguayo Sebastián Viera es nuevo técnico del Real Cartagena

Sebastián Viera, exarquero del Junior de Barranquilla, fue contratado como nuevo director técnico del Real Cartagena.

El equipo heroico despidió a Alberto Suárez, caleño de 63 años, quien era su entrenador.

La decisión del cambio de técnico se da luego que el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, pidiera su salida a través de su cuenta de X.

“Alberto Suárez se tiene que ir y esa es mi posición. Necesitamos un proyecto deportivo ganador que nos ascienda a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano y a eso le estamos apostando”, escribió el mandatario cartagenero el pasado 17 de agosto luego que el equipo perdiera 2-1 ante Llaneros.

Añadió, “la decisión está en manos de los directivos del Real Cartagena”.

Luego de la derrota, Alberto Suárez se enteró de lo manifestado por el mandatario y lo invitó a conversar.

“Para mí, la posición del alcalde es muy respetuosa, con él hemos tenido una muy buena relación laboral y profesional. Me encantaría que nos sentáramos y se discutiera la situación. Yo he intentado hablar con él, pero no he podido”, dijo Suárez.

El lunes 19 de agosto, dos días después de la derrota, el equipo auriverde a través de un comunicado informó.

“Real Cartagena informa que, los profesores Alberto Suárez y David Suárez renunciaron a la dirección técnica de nuestro plantel profesional. Agradecemos al equipo técnico por su profesionalismo, entrega y calidad humana, les deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, señala el comunicado.

Se lee también, “el profesor Óscar Passo, técnico de la Sub20, asumirá como técnico interino”.

Una vez se conoció el comunicado, el alcalde Turbay escribió en su cuenta de X, “¿ustedes que saben en pila de fútbol, ¿Qué técnico les gustaría que dirigiera al Real Cartagena?”.

“No decido, no contrato, no soy el dueño del equipo. Pero soy hincha y meto el hombro para que le vaya bien y ascienda a la A. A mí me gusta Óscar Héctor Quntabani y Julio Avelino Comesaña, rescatan equipos y crean procesos”, escribió el mandatario.