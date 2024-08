Fenalcarbón asegura que bloquear ventas de carbón a Israel es altamente inconveniente

Desde el jueves entrará en vigor formalmente el bloqueo de la exportación de carbón colombiano a Israel por el manejo de política exterior que el Gobierno Nacional ha decidido adoptar frente a ese país.

Ante el escenario, los gremios mineros no han parado de hacer advertencias sobre los impactos que la medida tendrá sobre la economía colombiana, asegurando que esta es altamente inconveniente, iniciando en materia económica y comercial.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, aseguró en La W que “sin lugar a duda está es una medida de carácter político que puede llenar cantidad de hojas de un decreto tratando de justificarla como lo podemos ver en ese decreto que expidió el Gobierno la semana anterior. Habrá quienes aplauden y justifican esa medida, pero lo cierto es que, desde el punto de vista comercial y económico, pues es altamente inconveniente para Colombia”.

El gremio aseguró que se perderá el negocio que se había logrado consolidar en exportaciones a Israel sobre 3 millones de toneladas de carbón, lo que representó en 2022 ventas por cerca de 1.000 millones de dólares, mientras que para el 2023 con precios más bajos representó 600 millones de dólares. Para el presente año se esperaba que representara en total una cifra cercana a los 400 o 500 millones dólares.

El líder gremial refutó lo expuesto en el decreto de prohibición de venta de carbón a ese país, en el que se asegura que no habrá ningún impacto para la economía colombiana, argumentando que “si yo no tengo un comprador fijo, que es el caso de Israel, pues simplemente no va a haber producción y si esa producción cae pues no van a haber regalías, no va a haber renta mineras y aquí el único que pierde es Colombia”.

El presidente Cante reiteró que considera que la medida adoptada por el Gobierno Petro hace parte de la estrategia deliberada que se ha emprendido para asfixiar el sector de los carbones térmicos colombianos, explicando que en esta ocasión se está hablando sobre el decreto en cuanto a Israel, pero que si se revisan muchos otros casos como por ejemplo el decreto de Emergencia de La Guajira, la terminación del contrato de concesión del puerto 13 de Buenaventura, entre otras, son medidas que tienen impactos directos y limitan la actividad del sector.

En cuanto a la confianza comercial, Fenalcarbón aseguró que cuando se toman este tipo de decisiones no solo se pierde la confianza del país con el que se había generado la relación comercial, sino que hay una pérdida de confianza de los otros países que ven en Colombia un posible proveedor de carbón o que hasta tienen negocios ya cerrados. Lo que desde luego a futuro se convierte en que el país tenga menos mercado, menos posibilidades de cerrar negocios y empiece a salir del foco de los países que necesitan adquirir el mineral.

Frente al argumento que usó el presidente Petro para bloquear las ventas de carbón a Israel, Fenalcarbón aceptó que sin duda alguna el carbón colombiano hace parte de la matriz energética que se termina usando en el sector empresarial de Israel, el mismo en el que se encuentran las compañías que se dedican a la fabricación de armas.

Carlos Cante, explicó “el carbón colombiano hace parte de la matriz energética de Israel, estamos hablando de cerca del 50% del consumo de carbón anual que tiene Israel para generación de energía proviene de Colombia y ese ese porcentaje dentro de la matriz de generación con carbón es cerca del 30% de la capacidad de generación eléctrica y pues como lo dice el decreto, las fábricas de armamento se requieren de energía y esa energía se genera en un 30% con carbón”.

Sin embargo, el líder gremial finalizó asegurando que el argumento anteriormente expuesto no es falso, pero termina siendo hipócrita teniendo en cuenta que los empresarios que hacen parte del sector del acero en Colombia llevan 9 meses pidiendo al Gobierno Nacional que genere las salvaguardias que los protejan de la entrada de acero producido en países como China o Rusia, este último teniendo un conflicto de Invasión hacia Ucrania de varios años. Pese a ello, Colombia no toma medidas ante esa situación.

Escuche la entrevista completa aquí: