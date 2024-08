MinHacienda descarta que haya impuesto de 5x1.000 en reforma tributaria

Ha causado polémica en diversos sectores políticos una propuesta de articulado de la reforma tributaria que dio a conocer en las últimas horas Valora Analitik y que sería idea de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): se subiría el impuesto del 4x1.000 a 5x1.000.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo a La W que todavía no existe una propuesta concreta en ese sentido. Por eso, aseguró que hay varios documentos y que esa iniciativa no va, pues está descartada, por lo que no incrementará este impuesto.

“A la fecha, no existe un documento oficial que desarrolle los puntos que se presentarán ante el Congreso de la República con la Ley de Financiamiento. Por tanto, cualquier información que circule en medios de comunicación y en redes sociales no es veraz”, señaló la cartera de Hacienda.

El comunicado que también fue emitido asegura que el equipo técnico de la entidad y expertos en temas de impuestos se encuentran en el proceso de redacción del proyecto de Ley de Financiamiento en línea con el Presupuesto General de la Nación de 2025.

“El Proyecto de Ley de Financiamiento no propondrá ajustes en el gravamen a los movimientos financieros (4x1.000)”, insiste la cartera de Hacienda.

Recordemos que el Gobierno busca recaudar 12 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2025.