A Michelle Obama no le interesa ser política: exasesor especial de Barack Obama

La ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama electrizó este martes el estadio donde se celebra la Convención Nacional Demócrata con ataques al expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021), y un espaldarazo a Kamala Harris, a quien describió como heredera de la “esperanza”.

El discurso de Michelle Obama ha sido catalogado como uno de los más importantes en la reciente historia política de Estados Unidos.

Sin embargo, en La W, con Julio Sánchez Cristo, Norman Eisen, exasesor especial de Barack Obama, analizó el discurso de Michelle Obama y destacó que “ella no desea el poder”.

“La conozco desde hace más de 30 años, fui a la escuela de leyes con ella. Ella no tiene la característica más importante de los líderes políticos y es que no desea tener el poder. Quiere hacer su vida, hacer el bien, prestar un servicio público, pero no le interesa ser política o participar en política ”, dijo.

Explicó, también, tener “confianza en que jamás aceptará ser candidata por todos los años en los que la he conocido porque no le interesa participar en una elección popular”.

Finalmente, añadió: “ella hizo un gran trabajo en la Convención Demócrata, igual que Obama”.

Escuche la entrevista completa a continuación: