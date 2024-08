Cisjordania está ardiendo como nunca antes: alcalde de Ramala

La creciente violencia de los colonos israelíes contra los palestinos de Cisjordania ocupada ha provocado la mayor ola de desplazamiento forzoso en la zona desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, en octubre de 2023, denunció la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

En total, 18 comunidades de la región de Al Maleh, en el noreste de Cisjordania, “ya han sido desplazadas o corren un riesgo inminente de serlo debido a la violencia de los colonos”, denuncia la organización.

En ese sentido, Issa Kassis, alcalde de Ramala, la capital económica de Cisjordania, en donde se encuentra la sede del Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, habló en La W sobre el tema.

“Miles han tenido que salir. Si se entiende la geografía en Cisjordania está dividida desde el Acuerdo de Oslo, en el área A, B y C. El área C es el 65% que está bajo la administración de seguridad y política de Israel”, contó.

Añadiendo, a su vez, que “hace más de 30 años Israel sigue cogiendo muchas más tierras. Las personas están yéndose gradualmente y recientemente, en especial después del 7 de octubre, hay una aceleración de esa huida. Las personas no tienen otra posibilidad, sino salir de ahí”.

“La ocupación no solo tener tanques, no son solo soldados, la ocupación es vetar esa posibilidad de soñar, es la de restringir los sueños de las personas. Restringir a las personas a que puedan entrar a Facebook y publicar algo en Instagram o a las redes sociales; acá la gente no es capaz, literalmente, de ponerle like a algo porque no se los permiten”, dijo.

Mencionó que “Cisjordania está ardiendo como nunca antes porque no son capaces de hacer nada en el terreno por la distancia también de la Franja de Gaza. Hay muchas restricciones que no les permiten expresarse en redes sociales. Por eso están en las calles de Ramala todos los días las personas marchando cantando canciones nacionalistas”.

Finalmente, explicó que “no solo la guerra se ve en contra de la gente con armas y tanques, también se puede hacer acabando o matando el alma de las personas. El genocidio en la forma más delicada y sistemática hace que esas personas se quieran huir e ir de sus territorios. Las personas pierden la esperanza”.

