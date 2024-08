‘Leka, el Poeta’ del Pacífico y uno de los pioneros de la música urbana

En diálogo con Pacífico Es Más, Lenis Cajio ‘Leka el Poeta’ nos habló de su carrera como artista. Él nació en Cali, pero muy pequeño su familia se lo lleva a vivir a Tumaco, en donde creció y se acercó de lleno al folclor y al ritmo que brinda la denominada Perla del Pacífico.

‘Yo venía haciendo música desde muy pequeño. Más o menos a la edad de 5 o 6 años inicié a acercarme a este mundo. Crecí con todo esto de que quería hacerlo y lo que hice fue simplemente dejar que me enamorara. Aunque la que me atrapó fue la urbana, sobre todo con el baile. Me gustaba y me sigue encantando la ANGLO, pero cuando ya uno ve a artistas que cantan en español ya uno dice hay una opción. Al primer musico que escuché fue a Mellow Man Ace y su canción Mentirosa’, aseguró.

De hecho, Leka reveló a Pacífico Es Más que fue el escuchar al rapero y cantante Vico C lo que lo llevó a tomar una decisión definitiva respecto al rumbo y el estilo que quería seguir, ‘empecé a calcar su estilo musical, pero haciendo mis propias letras, hasta que con el tiempo lo logré y empecé a hacer lo que posiblemente le gustaría al público’.

Leka el Poeta confirmó en esta conversación que inicialmente las canciones que hacía eran para su hermano, quien también es músico y se refirió a ‘Baila’, esa canción que le dio el gran impulso en su carrera, ‘esta la grabé en un cd regrabable, entonces le pedí el favor a un amigo que tenía computador en su casa que me hiciera el favor de pasármela a un cd normal. Entonces lo grabamos en el PC y el hermanito de mi amigo la empezó a rotar por todos lados. Es canción era un piloto. Cuando yo por la calle y de pronto escucho mi canción en un carro, después en una tienda y así inició a pegarse’.

Además, profundizó, aquí en Pacífico Es Más, de todo lo que debían hacer para grabar una canción: ‘íbamos a la emisora Radio Mira, que queda en Tumaco, y le dábamos para la gaseosa a Modesto, él aprovechaba los espacios en los que no estaban grabando cuñas y demás y nos daba ese tiempo para grabar. Nos tocaba en casete, tenía que salir la canción en la primera toma’.

‘Leka el Poeta’ afirmó que se viene mucha música de su autoría, ‘tengo unas 30 canciones listas para soltar. Estoy decidiendo si lanzar álbum o mejor canción por canción’. Además, tengo varias contrataciones, especialmente para conciertos en Centroamérica’, concluyó.