Miomatosis uterina: ¿qué es y cómo afecta a las mujeres?

Luis Martín Rodríguez, especialista en ginecología y obstetricia, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre la miomatosis uterina, una enfermedad que afecta a muchas mujeres en edad reproductiva.

Según el experto, los miomas son una patología frecuente en las mujeres y se caracteriza en la “aparición de tumores benignos en las paredes uterinas. Pueden tener pequeños tamaños a ser inmensos”.

“Son un tumor que va aumentando de tamaño y puede que se detecte en un chequeo ginecológico”, dijo.

No obstante, reiteró que casi siempre los miomas son benignos, por lo que no son sinónimo de cáncer, por lo que no generan ninguna patología.

Tratamiento contra los miomas

Aunque mencionó que hay más procedimientos, el especialista aseguró que hay dos tratamientos que destacan, uno más agresivo que el otro.

Histerectomía: retirar la totalidad del útero, pero dejando los ovarios.

Tratamiento conservador: si la persona tiene el deseo de maternidad a mediano o largo plazo, debe optar por tratamientos conservadores.

Síntomas

Entre los síntomas están el dolor pélvico y las alteraciones en el ciclo menstrual.

Recomendaciones ante la duda de tener miomas

Las mujeres deberán, ante cualquier tipo de síntoma, ir a la consulta médica que les permita a los médicos revisar si son miomas u otra condición.

“La recomendación es asistir a un chequeo ginecológico”.

Reviva la entrevista completa a continuación: