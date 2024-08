“Ni soy millonario ni soy terrorista”: empresario Xavier Vendrell, cercano a Petro

Xavier Vendrell, el empresario catalán amigo y asesor del presidente Gustavo Petro, quien ha sido investigado en España por corrupción y vínculos con el movimiento terrorista Terra Lliure, conversó con El Reporte Coronell de La W a propósito de las polémicas que lo han rodeado recientemente.

Vendrell, quien recibió la nacionalidad colombiana así como varios contratos relacionados con el sector público, hizo referencia a su apoyo a la campaña presidencial de Petro: “Estuve organizando los testigos electorales, fui uno más y estoy satisfecho del trabajo que se realizó y que permitió que el Pacto Histórico pasara a ser la primera fuerza política en el Congreso”. En ese sentido, aseguró que ha dedicado su vida a aportar y “movilizar personas voluntarias” como lo ha hecho en la organización que promueve el referendo de independencia en Cataluña.

En cuanto a su situación judicial, el empresario advirtió: “Todo forma parte de un montaje. Suena extraño, pero no soy millonario ni terrorista (...) me encantaría tener más recursos de los que tengo, pero no es así”.

También aseguró que las causas penales que pesan en su contra se han ido cayendo: “Se me acusaba de homicidio involuntario y fue archivado de inmediato (...) se han ido archivando todas causas en mi contra. El caso que queda abierto estoy seguro de que se va a cerrar en las próximas semanas. En toda mi vida, no he sido condenado”.

En ese sentido, el empresario insistió en que nunca manejó “un solo peso en la campaña”, pues afirmó que su tarea consistía en “organizar a los testigos, a los responsables de cada zona, activarlos, ilusionarlos”.

“Nunca tuve ninguna responsabilidad en las finanzas de campaña, no me consta que se hiciera un pago generalizado a los testigos”, agregó, si bien reconoció que sí recibió un pago por sus servicios: “Estuve vinculado a una empresa que sí tenía un contrato con la campaña, no cobré directamente a la campaña y, por tanto, recibí $100 millones por los 20 meses que estuve trabajando en la campaña”.

No obstante, el empresario se reservó el nombre de la empresa que le pagó: “Tengo el contrato y la trazabilidad de los cobros que recibí. Está todo regularizado. Cuando sea oportuno, (la empresa) dará las explicaciones que tenga que dar”.

Escuche la entrevista completa a Xavier Vendrell en El Reporte Coronell de La W: