Senadora paraguaya denuncia que colega abatido en operativo policial la amenazó de muerte

La senadora opositora paraguaya Celeste Amarilla denunció este miércoles 21 de agosto que recibió una amenaza de muerte por parte de su colega Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido el lunes 19 de agosto en un presunto intercambio de disparos con las autoridades durante un allanamiento a su vivienda como parte de una investigación por presunto lavado de activos.

Lea también... Muerte de diputado durante operación policial sacudió el ambiente político en Paraguay

“Lalo Gomes es una persona que hace 40, 45 días me amenazó de muerte, en persona”, declaró Amarilla a periodistas en el Congreso, donde en esta jornada el Senado convocó a una “sesión extraordinaria reservada” para analizar el operativo en el que resultó fallecido el legislador por el gobernante Partido Colorado.

La diputada, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), relató que el fallecido diputado formuló la presunta amenaza a su hermano Felino Amarilla el pasado 20 mayo durante una feria ganadera.

“Y se acercó a mi hermano y le dijo: ‘¿Qué le pasa a tu hermana que me trata de narco? Yo soy ganadero, soy empresario, yo soy una buena persona”, agregó la senadora.

Según su relato, Gomes señaló a un grupo de sujetos que lo acompañaban a quienes identificó como sus “fusileros”.

“Yo doy la orden y matan a tu hermana, le dijo a mi hermano con testigos”, agregó la legisladora, que se abstuvo de mencionar los nombres de quienes aseguró estaban presentes.

Amarilla admitió que su hermano le contó del episodio después de conocerse la muerte del diputado y que le confirmó que había hecho “las denuncias correspondientes”, sin precisar detalles.

“Él me dijo: ‘No hables más de Lalo Gomes, no hables más de los narcos, cállate, no digas nada de Lalo Gomes”, confesó la congresistas, quien admitió que sospechaba que “había algo de eso”, aunque admitió que no sabía que era “tan directo”.

Gomes, de 67 años, fue abatido en la madrugada del pasado lunes 19 de agosto en medio de un procedimiento ordenado por un juez penal contra el crimen organizado y efectuado por agentes especiales de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público.

Las autoridades, encabezadas por el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, alegan que los agentes “fueron recibidos a tiros”, mientras la familia asegura que el legislador “no tuvo tiempo de reaccionar”.

La Fiscalía ordenó una investigación para determinar lo ocurrido en el operativo, que ha generado reacciones encontradas entre diputados y senadores.