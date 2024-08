El jazz más que un estilo de música, es un estilo de vida: artista Jesús Molina

Este sábado 31 de agosto se llevará a cabo el John Coltrane International Jazz and Blues Festival 2024. Allí, diferentes artistas de todo el mundo tendrán la oportunidad de presentar su música y uno de estos será el colombiano Jesús Molina.

En 2016 Molina recibió el prestigioso Premio Latin Grammy Cultural Foundation y su carrera lo ha llevado a ser un personaje destacado en su materia.

Por esta razón, Molina habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y conversó acerca de su carrera musical y su participación en el festival ya mencionado.

“Soy de Sincelejo, Sucre, y allá uno crece escuchando esa música sabanera. Soy de la generación de YouTube y me enramaré 100% del jazz, este tipo de música porque me retó desde el primer momento que la escuché, entonces comencé a estudiarla día y noche”, dijo Molina en su primera intervención.

Además, explicó en materia de jazz que “cuando una arregla una canción, lo que hay que hacer es que la melodía se debe mantener igual, es la manera de no perder la esencia de la canción”.

“El jazz más que un estilo de música, es un estilo de vida, me gusta la combinación de muchos elementos, no hay reglas en sí, todo es posible, me encanta combinar diferentes estilos de música con el jazz y gracias a Dios nos hemos convertido en representantes de este estilo de música”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: