No se puede usar el bloqueo de la Panamericana como un trofeo: Ministerio del Interior

No se puede usar el bloqueo de la Panamericana como un trofeo: MinInterior

En los micrófonos de La W habló el viceministro encargado para el Diálogo Social y Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón. El alto funcionario rechazó que los bloqueos en la vía Panamericana se conviertan en una especie de trofeo para las comunidades.

“Tenemos que pensar en los demás y llegar a puntos de acuerdo con algunas personas. Debemos analizar y ver estratégicamente cómo abordamos el tema de la vía, para que la Panamericana no se siga utilizando como un trofeo: cada vez que no se obtiene algo, se bloquea. Hemos tenido bloqueos en la Panamericana por situaciones como la falta de un profesor, la ausencia de un tablero, o un decreto que claramente es inconstitucional, y eso no lo podemos seguir tolerando. Esto interrumpe el tránsito de vehículos que llevan insumos esenciales, y nos toca llegar a acuerdos para proteger la vida de todos los que viven en el departamento”, dijo Rondón.

De igual forma, Rondón indicó que el Gobierno siempre está abierto al diálogo, pero enfatizó que en el punto de la expedición del decreto para que se les reconozca como una autoridad ancestral pública, aún no se ha llegado a un acuerdo.

“El reconocimiento lo hacen ellos mismos al reconocerse como tales. Cuando publicamos el decreto para observaciones recibimos más de 25 observaciones que proponían modificaciones. Nos hemos sentado a analizarlas, pero en lo que respecta al acto administrativo, no hemos podido llegar a un acuerdo”, agregó.

Rondón también negó que alguna persona hubiera resultado herida durante el despeje de la vía, donde actuó la fuerza pública.

“Es falso que se haya disparado a alguien, ni la Fiscalía ni la Secretaría de Salud reportan a alguna persona lesionada por impacto de fuego. La detonación que causó la muerte de una persona ocurrió después de la intervención de la UNDEMO. Es motivo de investigación por parte de las autoridades para determinar quién dejó ese explosivo”, puntualizó.

Finalmente, Rondón insistió en el diálogo como solución a la situación de orden público, pero aseguró que se tomarán decisiones de fondo en la medida en que este tipo de actuaciones afecta a personas que no tienen nada que ver con la situación.

“Tenemos que llegar a puntos de acuerdo. En este gobierno apoyamos la protesta social siempre que no se convierta en moneda de cambio, ni se tome una vía por cualquier tipo de reivindicación”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: